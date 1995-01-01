Саутгейт получил знак Ордена Британской империи

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт награжден знаком Ордена Британской империи.

Награду 48-летнему специалисту вручил принц Чарльз во время церемонии в Букенгемском дворце.

Саутгейт получил знак за выступлений команды на чемпионате мира-2018. Англичане заняли четвертое место, проиграв сборной Хорватии (1:2) в полуфинале и бельгийцам (0:2) в матче за бронзу.

Сборная «трех львов» вышла в 1/4 финала после победы над Колумбией по пенальти (1:1, 4:3 в серии) – первой в истории их выступления на чемпионатах мира.

Саутгейт возглавил сборную в сентябре-2016, сменив Сэма Эллардайса. Команда стала 3-й в его тренерской карьере после Англии-U21 (2013-2016) и «Мидлсбро» (2006-2009). В статусе профессионального футболиста он выступал за «Боро», «Астон Виллу» и «Кристал Пэлас». В составе национальной команды играх на двух чемпионатах мира и Европы.