Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    2 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    3 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?

    Саутгейт получил знак Ордена Британской империи

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт награжден знаком Ордена Британской империи.

    Награду 48-летнему специалисту вручил принц Чарльз во время церемонии в Букенгемском дворце.

    Саутгейт получил знак за выступлений команды на чемпионате мира-2018. Англичане заняли четвертое место, проиграв сборной Хорватии (1:2) в полуфинале и бельгийцам (0:2) в матче за бронзу.

    Сборная «трех львов» вышла в 1/4 финала после победы над Колумбией по пенальти (1:1, 4:3 в серии) – первой в истории их выступления на чемпионатах мира.

    • Саутгейт возглавил сборную в сентябре-2016, сменив Сэма Эллардайса. Команда стала 3-й в его тренерской карьере после Англии-U21 (2013-2016) и «Мидлсбро» (2006-2009). В статусе профессионального футболиста он выступал за «Боро», «Астон Виллу» и «Кристал Пэлас». В составе национальной команды играх на двух чемпионатах мира и Европы.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:51
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    66002
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru