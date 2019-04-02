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    Коутиньо прервал 17-матчевую серию без голов в Примере, Малком забил впервые

    «Барселона» играет на выезде с «Вильярреалом» в рамках 30-го тура чемпионата Испании (2:1; перерыв).

    На 12-й минуте счет открыл полузащитник гостей Филиппе Коутиньо. Для него мяч стал первым за 17 игр в национальном чемпионате – последний раз он забивал «Севилье» в октябре (4:2; 9-й тур).

    Четыре минуты спустя нападающий Малком забил свой первый гол в чемпионате после перехода из «Бордо» в июле.

    За событиями матча можно следить по ссылке.

    • По данным Sport.es, Коутиньо может уйти из каталонского клуба, потому что не может быть лидером команды при Лионеле Месси. 26-летний игрок сообщил о возможном уходе партнерам по сборной Бразилии.
    • Согласно Mundo Deporitvo, на 22-летнего Малкома претендуют 5 клубов. Сине-гранатовые рассчитывают заработать на его продаже не менее 50 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир

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    02.04.2019 23:25
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