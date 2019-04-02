Коутиньо прервал 17-матчевую серию без голов в Примере, Малком забил впервые

«Барселона» играет на выезде с «Вильярреалом» в рамках 30-го тура чемпионата Испании (2:1; перерыв).

На 12-й минуте счет открыл полузащитник гостей Филиппе Коутиньо. Для него мяч стал первым за 17 игр в национальном чемпионате – последний раз он забивал «Севилье» в октябре (4:2; 9-й тур).

Четыре минуты спустя нападающий Малком забил свой первый гол в чемпионате после перехода из «Бордо» в июле.

За событиями матча можно следить по ссылке.