Коутиньо прервал 17-матчевую серию без голов в Примере, Малком забил впервые

«Барселона» играет на выезде с «Вильярреалом» в рамках 30-го тура чемпионата Испании (2:1; перерыв).
На 12-й минуте счет открыл полузащитник гостей Филиппе Коутиньо. Для него мяч стал первым за 17 игр в национальном чемпионате – последний раз он забивал «Севилье» в октябре (4:2; 9-й тур).
Четыре минуты спустя нападающий Малком забил свой первый гол в чемпионате после перехода из «Бордо» в июле.
За событиями матча можно следить по ссылке.
- По данным Sport.es, Коутиньо может уйти из каталонского клуба, потому что не может быть лидером команды при Лионеле Месси. 26-летний игрок сообщил о возможном уходе партнерам по сборной Бразилии.
- Согласно Mundo Deporitvo, на 22-летнего Малкома претендуют 5 клубов. Сине-гранатовые рассчитывают заработать на его продаже не менее 50 миллионов евро.