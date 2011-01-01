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    Коутиньо сказал партнерам по сборной Бразилии, что думает об уходе из «Барселоны»

    Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо хочет уйти из каталонского клуба, сообщает Sport.es.

    О своем решении 26-летний футболист сообщил партнерам по сборной Бразилии.

    «Я думаю покинуть «Барселону». Знаю, что это трудное решение, но оно может стать лучшей вещью для моей карьеры», – сказал 26-летний футболист.

    • Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года за 135 миллионов евро.
    • За это время хавбек провел за сине-гранатовых 64 матча, забил 19 голов и сделал 11 результативных передач.
    • Контракт игрока с каталонцами рассчитан до лета 2023 года.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 14:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2354

      dinar7777dinar 35 минут назад

      а те сразу побежали к журналюгам по среди сезона и сказали про это )))) лошковская статейка ! если и коут уйдет то это только если его решит продать руководство клуба а сам он этого не хочет.

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