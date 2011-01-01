Коутиньо сказал партнерам по сборной Бразилии, что думает об уходе из «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо хочет уйти из каталонского клуба, сообщает Sport.es.

О своем решении 26-летний футболист сообщил партнерам по сборной Бразилии.

«Я думаю покинуть «Барселону». Знаю, что это трудное решение, но оно может стать лучшей вещью для моей карьеры», – сказал 26-летний футболист.