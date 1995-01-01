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    Спаллетти: «Мы проиграли «Лацио» не из-за отсутствия Икарди. Значение имеет Месси, а не он»

    Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти подвел итог поражению от «Лацио» (0:1) в 29-м туре чемпионата Италии.

    «Это тяжелое поражение от прямого конкурента по турнирной таблице. Мы долгими отрезками контролировали ход матча, но упустили свои моменты и оказались в положении догоняющих. Это позволило «Лацио» играть от обороны, чего они изначально и хотели.

    Соперник прессинговал крайними защитниками, но мы оказались не готовы к такому ходу. «Лацио» создает моменты против любого соперника, а сегодня они забили при первой же возможности (Милинкович-Савич на 12-й минуте – прим. «Бомбардира»).

    Икарди (вернулся к тренировкам, но не попал в заявку)? С учетом его поведения он должен был остаться вне заявки. Все видели, как разворачивались события.

    Люди говорят, что мы проиграли из-за отсутствия Икарди. Мы много лет не могли попасть в Лигу чемпионов, хотя он регулярно играл.

    При все уважении, значение имеет Лионель Месси, а не Икарди. Профессионализм и самоуважение – вот что важно. Дисциплина – это основа», – цитирует итальянца Football Italia.

    Источник: Football Italia

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