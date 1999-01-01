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    Икарди – президенту «Интера»: «Лишать меня повязки было бессмысленным унижением»

    По информации La Repubblica, нападающий «Интера» Мауро Икарди провел разговор с президентом миланцев Стивеном Чжаном. Аргентинец сказал главе клуба, что незачем было лишать его капитанской повязки.

    13 февраля «Интер» снял обязанности капитана с Икарди и передал их голкиперу Самиру Хандановичу. После этого форвард отказался выходить на поле, ссылаясь на проблемы с коленом.

    «Я никогда ни к кому не относился без уважения. Я принял участие в 97,5% тренировок, никто никогда не жаловался на мой профессионализм или поведение. Отнимать у меня капитанскую повязку было бессмысленным унижением», – сказал Икарди Чжану.

    • Икарди перешел в «Интер» из «Сампдории» летом 2013 года.
    • В этом сезоне нападающий провел за миланцев 28 матчей, забил 15 голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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