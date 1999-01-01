Икарди – президенту «Интера»: «Лишать меня повязки было бессмысленным унижением»

По информации La Repubblica, нападающий «Интера» Мауро Икарди провел разговор с президентом миланцев Стивеном Чжаном. Аргентинец сказал главе клуба, что незачем было лишать его капитанской повязки.

13 февраля «Интер» снял обязанности капитана с Икарди и передал их голкиперу Самиру Хандановичу. После этого форвард отказался выходить на поле, ссылаясь на проблемы с коленом.

«Я никогда ни к кому не относился без уважения. Я принял участие в 97,5% тренировок, никто никогда не жаловался на мой профессионализм или поведение. Отнимать у меня капитанскую повязку было бессмысленным унижением», – сказал Икарди Чжану.