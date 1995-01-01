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    ФНЛ. «Зенит-2» потерпел очередное поражение, «СКА-Хабаровск» и «Томь» победили

    Состоялись некоторые матчи 29 тура ФНЛ. «Зенит-2» дома уступил гостям из Волгограда. Зенитовцы идут в турнирной таблице последними.

    Волевая победа «Томь» позволила сибирякам закрепиться в зоне прямого выхода в РПЛ. Лидирует в таблице «Тамбов».

    Первенство ФНЛ. 29-й тур

    СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Авангард (Курск) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Карасев, 43.

    Удаления: нет – Руденко, 80 (вторая ж.к.).

    Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Ротор (Волгоград) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Саная, 87.

    Тюмень – Томь (Томск) – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Глухов, 10; 1:1 – Ставпец, 76; 1:2 – Эдиев, 90.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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