РПЛ. ЦСКА сыграл вничью с «Уфой», «Краснодар» закрыл тур разгромом «Анжи»

ЦСКА, не смотря на дикую оплошность в самом конце игры , остались в числе претендентов на пьедестал и на ЛЧ. Хочется отметить весьма успешный старт молодых игроков Армейцев. НО!!! давайте посмотрим на расписание игр. Во втором круге ЦСКА ещё не играли с прямыми конкурентами. Так что у Армейцев вся борьба впереди. И вряд ли прямые конкуренты, по звонку из кабинета, сложат лапки крестиком. Да и смысла говорить о таких звонках нет и не предвидится. Смею предположить , что Армейцы закончат этот сезон возможно на 4 месте, а скорее всего на пятом. Конечно по большому счёту, это плохой результат. Но учитывая тот факт , что команда поменяла в составе ВОСЕМЬ игроков основы на молодёжь, этому результату стоит аплодировать стоя. Это будет практически подвиг. А работу В.Гончаренко можно поставить Отлично!!! Это не ирония, это не издевательство. Это по большому счёту подвиг тренерской мысли.
В воскресенье, 31 марта, 21-й тур РПЛ завершился тремя матчами.
«Зенит» в Санкт-Петербурге обыграл «Оренбург». ЦСКА не смог удержать победу над «Уфой».
«Краснодар» в заключительном переиграл «Анжи».
Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур
Краснодар – Анжи (Махачкала) – 5:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Вандерсон, 18; 2:0 – Классон, 38 (с пенальти); 3:0 – Сулейманов, 55; 4:0 – Игнатьев, 67; 5:0 – Сулейманов, 70.
ЦСКА (Москва) – Уфа – 2:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Влашич, 25; 2:0 – Чалов, 64; 2:1 – Бизяк, 87; 2:2 – Игбун, 90+3.
Зенит (Санкт-Петербург) – Оренбург – 3:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Сутормин, 33; 1:1 – Азмун, 48; 2:1 – Ракицкий, 81; 3:1 – Азмун, 88.
Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург) – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Ионов, 10; 1:1 – Эль Кабир, 52; 2:1 – Мевля, 90+3.
Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва) – 1:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Адриано, 7 (с пенальти); 1:1 – Балай, 9; 1:2 – Адриано, 68; 1:3 – Глушаков, 90+3.
Динамо (Москва) – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 0:1 – Ан. Миранчук, 64 (с пенальти).
Енисей (Красноярск) – Рубин (Казань) – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Байрамян, 59; 1:1 – Гаджибеков, 72.
Крылья Советов (Самара) – Арсенал (Тула) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Джорджевич, 66.