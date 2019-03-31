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    РПЛ. ЦСКА сыграл вничью с «Уфой», «Краснодар» закрыл тур разгромом «Анжи»

    В воскресенье, 31 марта, 21-й тур РПЛ завершился тремя матчами.

    «Зенит» в Санкт-Петербурге обыграл «Оренбург». ЦСКА не смог удержать победу над «Уфой».

    «Краснодар» в заключительном переиграл «Анжи».

    Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

    Краснодар – Анжи (Махачкала) – 5:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Вандерсон, 18; 2:0 – Классон, 38 (с пенальти); 3:0 – Сулейманов, 55; 4:0 – Игнатьев, 67; 5:0 – Сулейманов, 70.

    ЦСКА (Москва) – Уфа – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Влашич, 25; 2:0 – Чалов, 64; 2:1 – Бизяк, 87; 2:2 – Игбун, 90+3.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Зенит (Санкт-Петербург) – Оренбург – 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сутормин, 33; 1:1 – Азмун, 48; 2:1 – Ракицкий, 81; 3:1 – Азмун, 88.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ионов, 10; 1:1 – Эль Кабир, 52; 2:1 – Мевля, 90+3.

    Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва) – 1:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Адриано, 7 (с пенальти); 1:1 – Балай, 9; 1:2 – Адриано, 68; 1:3 – Глушаков, 90+3.

    Динамо (Москва) – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Ан. Миранчук, 64 (с пенальти).

    Енисей (Красноярск) – Рубин (Казань) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Байрамян, 59; 1:1 – Гаджибеков, 72.

    Крылья Советов (Самара) – Арсенал (Тула) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Джорджевич, 66.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    31.03.2019 21:50
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    Комментарии93
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      Рейтинг: +9928

      Ковастер 1 апреля 2019, 20:33

      ЦСКА, не смотря на дикую оплошность в самом конце игры , остались в числе претендентов на пьедестал и на ЛЧ. Хочется отметить весьма успешный старт молодых игроков Армейцев. НО!!! давайте посмотрим на расписание игр. Во втором круге ЦСКА ещё не играли с прямыми конкурентами. Так что у Армейцев вся борьба впереди. И вряд ли прямые конкуренты, по звонку из кабинета, сложат лапки крестиком. Да и смысла говорить о таких звонках нет и не предвидится. Смею предположить , что Армейцы закончат этот сезон возможно на 4 месте, а скорее всего на пятом. Конечно по большому счёту, это плохой результат. Но учитывая тот факт , что команда поменяла в составе ВОСЕМЬ игроков основы на молодёжь, этому результату стоит аплодировать стоя. Это будет практически подвиг. А работу В.Гончаренко можно поставить Отлично!!! Это не ирония, это не издевательство. Это по большому счёту подвиг тренерской мысли.

      20
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      Рейтинг: +67330

      portero 31 марта 2019, 22:38

      Краснодар конечно хорош, но соперник был не так силён.

      11
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      Рейтинг: +9928

      Ковастер > portero 31 марта 2019, 22:46

      Посмотрим в следующем Туре. Для Краснодара теперь остались две очень тяжёлые игры с Зенитом и ЦСКА. Вот тут всё и встанет на свои места. Вот тут и увидим, что стоит молодёжь.

      31
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      Рейтинг: +67330

      portero > Ковастер 31 марта 2019, 23:20

      Очков в принципе нельзя терять со слабыми соперниками, с прямыми конкурентами сложно предсказать, с настроем провал часто мандраж..

      11
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 31 марта 2019, 21:03

      А кто то кричал на наших ветках, что в дерби мы будем разбиты.
      Не говори гоп пока не перепрыгнешь.

      5
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      Рейтинг: +9928

      Ковастер > vka1970 31 марта 2019, 22:44

      Вот на следующей неделе и посмотрим. Спартаку нужно побеждать, тогда они могут обойти не только ЦСКА, но и Локо(если Локо проиграет) Ничья - в обоих дерби ,равносильно поражению.. Но Локо играет дома, У Зенита сейчас особой игры нет, шанс приструнить лидера очень большой.

      28
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      Рейтинг: +67330

      portero > Ковастер 31 марта 2019, 23:22

      у Локо тоже с игрой не АХ, там чаще непонятно, Сёмин про то моьтватор лучше чем Семак

      13
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > Ковастер 1 апреля 2019, 08:53

      Именно так дела обстоят, но я это написал для всех тех кто грозился нас шапками закидать.Пусть в следующий раз сто раз подумают прежде чем что то подобное написать.

      6
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      Рейтинг: +9928

      Ковастер > vka1970 1 апреля 2019, 20:41

      Всем тем, кто грозится шапками закидать обычно приходится шапками раны прикрывать. Не знаю кому и как (своих тяжело судить) но мне кажется , что Спартак сегодня сильнее и интереснее Армейцев. Я не против ЦСКА(они в следующем туре с Краснодаром не играют), более того, мне очень нравится постановка В.Гончаренко. Я сужу глядя со стороны. И мне кажется что Спартак в последней игре выглядел сильнее, Армейцев, которым не хватило сил на последние минуты, а Спартак в последние минуты играл и забивал.

      22
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > Ковастер 2 апреля 2019, 08:16

      Как мне кажется судить об этом пока сложно.У нас были разные соперники, перед которыми стоит разная задача.То что забиваем вроде хорошо, но то что сами приносим себе, уже хорошим быть не может.Опять же на состояние игроков смотреть надо.Кто в какой форме находится.Роль личности в футболе также велика.Жиго для Спартака вообще каким то талисманом является и по игре и просто по нахождению его в составе.Когда он в составе, Спартак вообще не проигрывал ни разу.Так что гадать не стоит.Подождём матча и всё увидим.

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 31 марта 2019, 19:06

      вот что значит,,,играть всегда надо до конца,,,,,,и тем кто выигрывает и тем кто проигрывает,,футбольный бог вознаградил Уфу,,

      8
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    • ...
      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 31 марта 2019, 19:00

      Уфа молодцы!!!!

      19
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Валерий1965 31 марта 2019, 23:00

      Бешенный фарт у Уфы

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17874

      ilichkadr 31 марта 2019, 18:58

      Анжи при поднесет сюрприз...........

      1
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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > sssrspartak 31 марта 2019, 21:05

      Это и есть сюрприз от Анжи. Отдали по соседству все, что могли не просто так....

      3
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    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 31 марта 2019, 18:53

      будем Краснодар смотреть, как там главная звезда Игнатьев будет играть?

      13
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 31 марта 2019, 18:47

      Цска удивил,,,,,,,чего чего от них не ожидал,,,так это ведя в счёте два мяча,,,,проееее победу,,,,,

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      Scorp63 31 марта 2019, 18:40

      Уму непостижимо!!! Вот утырки, Господи прости! Сварили кашу, наклали в тарелку, черпанули ложкой и засунули себе в ....ухо.... Нет слов!!!

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Scorp63 31 марта 2019, 23:03

      Обделались просто.
      Куча мелких косяков и невезуха....

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2420

      zritelx 31 марта 2019, 18:33

      Или Акинфеев к концу матчей устает сильно- перестает играть на выходах к концу игр, годы что-ли берут свое.

      7
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