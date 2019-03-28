Роналду может пропустить первый матч 1/4 финала ЛЧ с «Аяксом»

Участие нападающего Криштиану Роналду в матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Аякс» – «Ювентус» находится под вопросом.

По информации La Gazzetta dello Sport, в медицинском штабе туринцев не уверены, успеет ли 34-летний футболист восстановиться к 10-му апреля. При этом точно известно, что Роналду пропустит игры с «Эмполи» (30 марта), «Кальяри» (2 апреля) и «Миланом» (6 апреля).

Напомним, Роналду получил травму бедра в матче отборочного цикла Евро-2020 с командой Сербии (1:1, 2-й тур).