Роналду может пропустить первый матч 1/4 финала ЛЧ с «Аяксом»

да пох вообще
Участие нападающего Криштиану Роналду в матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Аякс» – «Ювентус» находится под вопросом.
По информации La Gazzetta dello Sport, в медицинском штабе туринцев не уверены, успеет ли 34-летний футболист восстановиться к 10-му апреля. При этом точно известно, что Роналду пропустит игры с «Эмполи» (30 марта), «Кальяри» (2 апреля) и «Миланом» (6 апреля).
Напомним, Роналду получил травму бедра в матче отборочного цикла Евро-2020 с командой Сербии (1:1, 2-й тур).
- Роналду перешел в «Ювентус» в июле 2017 года за 117 миллионов евро.
- На протяжении 9 последних сезонов выступал за «Реал».
- В текущем клубном сезоне забил 24 гола и отдал 12 ассистов в 36 играх.
- Оформил хет-трик в ворота «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ (3:2 по сумме).