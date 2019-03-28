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    Роналду может пропустить первый матч 1/4 финала ЛЧ с «Аяксом»

    Участие нападающего Криштиану Роналду в матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Аякс»«Ювентус» находится под вопросом.

    По информации La Gazzetta dello Sport, в медицинском штабе туринцев не уверены, успеет ли 34-летний футболист восстановиться к 10-му апреля. При этом точно известно, что Роналду пропустит игры с «Эмполи» (30 марта), «Кальяри» (2 апреля) и «Миланом» (6 апреля).

    Напомним, Роналду получил травму бедра в матче отборочного цикла Евро-2020 с командой Сербии (1:1, 2-й тур).

    • Роналду перешел в «Ювентус» в июле 2017 года за 117 миллионов евро.
    • На протяжении 9 последних сезонов выступал за «Реал».
    • В текущем клубном сезоне забил 24 гола и отдал 12 ассистов в 36 играх.
    • Оформил хет-трик в ворота «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ (3:2 по сумме).

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +297

      сасас 14 минут назад

      да пох вообще

      0
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      Рейтинг: +35

      roshka_1981 33 минуты назад

      Скорейшего выздоровления Криш !!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +11810

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Без него - это совсем другая песня. Выздоравливай, Криштиану!

      -1
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      Рейтинг: +332

      Санёк 17 1 час назад

      О.ели совсем, восстановиться конечно, здоровья ему

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