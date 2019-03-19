Уткин сообщил, что Шапи станет клиентом Агузарова – агента, через которого Черчесов может влиять на футболистов

Во всей этой истории жаль самих футболистов .которыми кто то возможно манипулирует.
Экс-комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин сообщил о смене агента нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова.
«Шапи завтра станет клиентом Алана Агузарова. Кажется, этот парень (Алан) куда-то здорово спешит. Ну, или его кто-то торопит», – написал журналист в твиттере.
Агузаров также представляет интересы полузащитника «быков» Ивана Игнатьева. Ранее Уткин написал в телеграме о том, что через Агузарова на футболистов может влиять Станислав Черчесов.
По информации Уткина, главный тренер сборной России также поучаствовал в трансфере Константина Рауша из «Кельна» в «Динамо» в январе 2018 года.
- Шапи забил 8 голов в 8 матчах текущего сезона. Все – после выхода на замену.
- Один из них – в ворота «Валенсии» в Лиге Европы. Краснодарцы пропустили в добавленное время и лишились выхода в 1/4 финала.