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    Уткин сообщил, что Шапи станет клиентом Агузарова – агента, через которого Черчесов может влиять на футболистов

    Экс-комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин сообщил о смене агента нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова.

    «Шапи завтра станет клиентом Алана Агузарова. Кажется, этот парень (Алан) куда-то здорово спешит. Ну, или его кто-то торопит», – написал журналист в твиттере.

    Агузаров также представляет интересы полузащитника «быков» Ивана Игнатьева. Ранее Уткин написал в телеграме о том, что через Агузарова на футболистов может влиять Станислав Черчесов.

    По информации Уткина, главный тренер сборной России также поучаствовал в трансфере Константина Рауша из «Кельна» в «Динамо» в январе 2018 года.

    • Шапи забил 8 голов в 8 матчах текущего сезона. Все – после выхода на замену.
    • Один из них – в ворота «Валенсии» в Лиге Европы. Краснодарцы пропустили в добавленное время и лишились выхода в 1/4 финала.

    Источник: Твиттер Василия Уткина

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    19.03.2019 22:41
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 марта 2019, 11:47

      Во всей этой истории жаль самих футболистов .которыми кто то возможно манипулирует.

      8
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 20 марта 2019, 10:52

      так вроде утром уже опровержение вышло от ваткина, если так, то не все продаются, есть и преданные ребята.

      3
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      Рейтинг: +1531

      klim2m 20 марта 2019, 10:25

      Я думаю след контракты уж так Галицкий составит, что молодекжи и повыеживатся не захочется))) а виной всему лимит и усатый нянь который наверняка не хочет его убрать))))

      0
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      Рейтинг: +2205

      spam2009 20 марта 2019, 10:03

      сейчас у галицкого всех его воспитанников *******. Хотя до денег в тандере всегда были жадные и пытались ******* где только можно

      0
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      Рейтинг: +67330

      portero 20 марта 2019, 04:51

      надеюсь хватит мозга не скандалить , а продолжить играть в команде.
      финансовые вопросы можно решать продолжая играть , а не скандалить

      15
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      Рейтинг: +1531

      klim2m > portero 20 марта 2019, 10:20

      Я б на месете Галицкого в дубль на 2 года бы загнал а поотом бы в армию сдал на Чукотку границы охранять)))

      2
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      Рейтинг: +1342

      Lilipyt 20 марта 2019, 01:43

      Явно новый агент Шапи по ушам поездил, что можно найти место где будет 100% игровая практика, но веры *****м нет... ШАПИ! НЕЕЕЕТ!

      5
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      Рейтинг: +875

      sidul1 20 марта 2019, 01:01

      Чувствуется школа мУТКО, что же тут поделаешь, мафия бессмертна. Черчесову видно мало зарплаты и скучно читать великих тренеров.
      И так уже великий, 8 ые на ЧМ, чуть Пеле не напугал.

      5
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      Рейтинг: +631

      titata 19 марта 2019, 23:07

      Уткин слово держал, теперь ему можно и чуток доверять

      14
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      Рейтинг: +67330

      portero > titata 20 марта 2019, 04:47

      может это был тактический ход?

      11
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      Рейтинг: +24996

      bset 19 марта 2019, 23:02

      Вот создает человек клуб, вкладывает душу, воспитывает молодежь, а тут агенты устраивают подковерные игры.

      15
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      ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > bset 19 марта 2019, 23:05

      Да не агенты, а тренер сборной.

      15
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      Рейтинг: +67330

      portero > Shotlandets86 20 марта 2019, 04:48

      очень похоже на правду, то что говорит Уткин

      10
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      Рейтинг: +24996

      bset > Shotlandets86 20 марта 2019, 08:05

      Тренер сборной - это человек, который тренирует игроков. А тут махинации уровня профессионального агенства. Путин тоже может говорить "Я всего лишь президент, никаких денег нет, бизнеса нет", а на деле же все иначе.

      4
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      Рейтинг: +1531

      klim2m > bset 20 марта 2019, 10:29

      Какой он нах тренер этот усатый нянь глянь на его высокомерную рожу,

      2
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > bset 22 марта 2019, 10:20

      Так тебе же Уткин всё расписал, Черчесов - глава этого агентства, только делается всё не его руками.

      Это ещё в период его тренерства в Динамо было видно невооружённым взглядом. И судя по вью Черчесова тех времён - он тот ещё скаут.

      0
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 19 марта 2019, 22:58

      Можно ставить крест и как мне помнится этот перец является агентом Ташаева

      10
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Skull_Boy 19 марта 2019, 23:04

      Именно. И этот гражданин и сповадил нормального игрока, на тот момент, гнить в Спартак за длинным рублём, чтоб ему и Черческе перепало.

      Сейчас это грозит и Игнатьеву с Сулеймановым.

      Правильно тогда Широков его послал на переговорах (хоть что-то нормальное сделал).

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      Рейтинг: +631

      titata > Skull_Boy 19 марта 2019, 23:05

      надо еще будет посмотреть, а если так будет как Уткин сказал, то думаю с футболом всё близится к завершению

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      Рейтинг: +67330

      portero > titata 20 марта 2019, 04:46

      шанец ему дан, Мусаев его осторожно подводит к основе , другие будут требовать сразу результат

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