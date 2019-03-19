Уткин сообщил, что Шапи станет клиентом Агузарова – агента, через которого Черчесов может влиять на футболистов

Экс-комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин сообщил о смене агента нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова.

«Шапи завтра станет клиентом Алана Агузарова. Кажется, этот парень (Алан) куда-то здорово спешит. Ну, или его кто-то торопит», – написал журналист в твиттере.

Агузаров также представляет интересы полузащитника «быков» Ивана Игнатьева. Ранее Уткин написал в телеграме о том, что через Агузарова на футболистов может влиять Станислав Черчесов.

По информации Уткина, главный тренер сборной России также поучаствовал в трансфере Константина Рауша из «Кельна» в «Динамо» в январе 2018 года.