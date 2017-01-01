РПЛ. ЦСКА минимально победил «Урал», «Рубин» проиграл «Ростову»

Победы Уралу и рубину!
В субботу, 15 марта, состоятся четыре матча 20-го тура РПЛ .
«Динамо» в гостях уступило «Оренбургу», ЦСКА одолел «Урал», «Рубин» в Казани проиграл «Ростову», а «Енисей» принимает тульский «Арсенал».
Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур
Оренбург – Динамо (Москва) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Деспотович, 52.
Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Фернандес, 75.
Рубин (Казань) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Еременко, 83; 0:2 – Еременко, 89.
Арсенал (Тула) – Енисей (Красноярск)
16 марта, 19:00 мск
17 марта, 14:00 мск
Локомотив (Москва) – Краснодар
17 марта, 16:30 мск
Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)
17 марта, 19:00 мск
Анжи (Махачкала) – Крылья Советов (Самара) – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Канунников, 28; 0:2 – Шейдаев, 90 (с пенальти).