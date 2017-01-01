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    РПЛ. ЦСКА минимально победил «Урал», «Рубин» проиграл «Ростову»

    В субботу, 15 марта, состоятся четыре матча 20-го тура РПЛ .

    «Динамо» в гостях уступило «Оренбургу», ЦСКА одолел «Урал», «Рубин» в Казани проиграл «Ростову», а «Енисей» принимает тульский «Арсенал».

    Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

    Оренбург – Динамо (Москва) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Деспотович, 52.

    Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Фернандес, 75.

    Рубин (Казань) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Еременко, 83; 0:2 – Еременко, 89.

    Арсенал (Тула) – Енисей (Красноярск)

    16 марта, 19:00 мск

    Уфа – Ахмат (Грозный)

    17 марта, 14:00 мск

    Локомотив (Москва) – Краснодар

    17 марта, 16:30 мск

    Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)

    17 марта, 19:00 мск

    Анжи (Махачкала) – Крылья Советов (Самара) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Канунников, 28; 0:2 – Шейдаев, 90 (с пенальти).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +301

      Валерий1965 11 часов назад

      Победы Уралу и рубину!

      0
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      Рейтинг: +2451

      Агасфер > Валерий1965 11 часов назад

      Уже первая часть "победы" состоялась :

      "Урал"-м (Екатеринбург) — ЦСКА-м (Москва) — 2:6 (2:1).

      Голы: Сильянов, 6 (0:1). Татаринов, 24 (1:1). Татринов, 33 (2:1). Ерохин, 51 (2:2). Янов, 54 (2:3). Янов, 59 (2:4). Востриков, 61 (2:5). Ташаев, 75 (2:6).

      0
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      Рейтинг: +29520

      Полная Канистра 15 марта, 20:24

      для КС шанс подняться на золотую середину таблицы думаю они это сделают

      0
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      Рейтинг: +5928

      parevg 15 марта, 18:18

      Анжи могут повторить то что было с Оренбургом, забьют, и будут ворота защищать...

      0
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      Рейтинг: +3958

      prezent2017 15 марта, 17:45

      КС надо выигрывать

      0
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      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА 15 марта, 17:20

      Баранжи-КС будет 1:3 или 0:2,ну или 0:16

      1
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      Рейтинг: +59995

      zigbert 15 марта, 17:15

      Какую игру сегодня предложит Божович?

      3
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      ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > zigbert 15 марта, 17:21

      Победную

      3
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