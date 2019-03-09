АПЛ. «Тоттенхэм» проиграл «Саутгемптону», выигрывая до 76-й минуты; «Ньюкасл» победил «Эвертон», уступая со счетом 0:2

Подошли к концу пять матчей 30-го тура английской Премьер-лиги.

«Саутгемптон» на своем поле одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» – 2:1. Оба гола в составе «святых» забили воспитанники команды – Ян Валери и Джеймс Уорд-Проус.

В другой игре «Ньюкасл Юнайтед» обыграл «Эвертон», уступая по ходу встречи со счетом 0:2.

Нападающий «Лестера» Джейми Варди оформил дубль в ворота «Фулхэма».

Чемпионат Англии. АПЛ. 30-й тур

Саутгемптон – Тоттенхэм – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Кейн, 26; 1:1 – Валери, 76; 2:1 – Уорд-Проус, 81.

Ньюкасл Юнайтед – Эвертон – 3:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Кальверт-Льюин, 18; 0:2 – Ришарлисон, 32; 1:2 – Рондон, 65; 2:2 – Перес, 81; 3:2 – Перес, 84.

Кардифф – Вест Хэм – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Хойлетт, 4; 2:0 – Камараса, 52.

Лестер Сити – Фулхэм – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Тилеманс, 21; 1:1 – Айите, 51; 2:1 – Варди, 78; 3:1 – Варди, 86.

Хаддерсфилд – Борнмут – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Уилсон, 20; 0:2 – Фрейзер, 66.

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