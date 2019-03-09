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    АПЛ. «Тоттенхэм» проиграл «Саутгемптону», выигрывая до 76-й минуты; «Ньюкасл» победил «Эвертон», уступая со счетом 0:2

    Подошли к концу пять матчей 30-го тура английской Премьер-лиги.

    «Саутгемптон» на своем поле одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» – 2:1. Оба гола в составе «святых» забили воспитанники команды – Ян Валери и Джеймс Уорд-Проус.

    В другой игре «Ньюкасл Юнайтед» обыграл «Эвертон», уступая по ходу встречи со счетом 0:2.

    Нападающий «Лестера» Джейми Варди оформил дубль в ворота «Фулхэма».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 30-й тур

    Саутгемптон – Тоттенхэм – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кейн, 26; 1:1 – Валери, 76; 2:1 – Уорд-Проус, 81.

    Ньюкасл Юнайтед – Эвертон – 3:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Кальверт-Льюин, 18; 0:2 – Ришарлисон, 32; 1:2 – Рондон, 65; 2:2 – Перес, 81; 3:2 – Перес, 84.

    Кардифф – Вест Хэм – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Хойлетт, 4; 2:0 – Камараса, 52.

    Лестер Сити – Фулхэм – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Тилеманс, 21; 1:1 – Айите, 51; 2:1 – Варди, 78; 3:1 – Варди, 86.

    Хаддерсфилд – Борнмут – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Уилсон, 20; 0:2 – Фрейзер, 66.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.03.2019 19:56
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 9 марта 2019, 20:46

      Тотенхэм сливается в АПЛ

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 9 марта 2019, 20:14

      Покетино АУТ

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > panmon 9 марта 2019, 22:41

      до конца сезона останется

      8
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