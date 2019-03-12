Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РПЛ. «Краснодар» упустил победу над «Оренбургом», «Ахмат» сыграл вничью с «Уралом»

    Завершились все матчи 19-го тура российской Премьер-лиги.

    Ниже представлены все результаты тура.

    Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

    Краснодар – Оренбург – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сутормин, 41; 1:1 – Ари, 61; 2:1 – Скопинцев, 75; 2:2 – Ойеволе, 89.

    Ахмат (Грозный) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мохаммади, 38 (в свои ворота); 1:1 – Балай, 55 (с пенальти).

    Крылья Советов (Самара) – Енисей (Красноярск) – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Антон, 37 (с пенальти); 2:0 – Канунников, 60; 3:0 – Корниленко, 62 (с пенальти); 4:0 – Шейдаев, 81.

    ЦСКА (Москва) – Рубин (Казань) – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Нисимура, 23; 2:0 – Чалов, 83; 3:0 – Бийол, 90+3.

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Арсенал (Тула) – 0:0

    Зенит (Санкт-Петербург) – Уфа – 2:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Карп, 25; 1:1 – Азмун, 30; 2:1 – Ригони, 35.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Джикия, 16.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Анжи (Махачкала) – Локомотив (Москва) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Фарфан, 21; 0:2 – Смолов, 80.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.03.2019 01:47
    Рекомендуем
    Комментарии33
    ...
    • ...
      Рейтинг: +978

      РМЗ 12 марта 2019, 12:23

      Краснодар снова прогибается как кошечка под Москва питерских

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 12 марта 2019, 10:34

      краснодар опять под конец сезона теряет очки....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 12 марта 2019, 03:15

      Краснодар это одна из моих любимых команд , но нельзя забывать что у нас лига автобусов...такие команды как Ростов,Рубин,Оренбург и ещё пару команд только портят нашу лигу, это те команды которые играют в антифутбол и только мешают нашим лучшим клубам совершенствоваться...Ничья Краснодара говорит о том, что ни одной команде не будет легко в матчах с любым соперником. Зенит чемпион !!! Думаю неожиданностей в результатах будет много....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > _Marqella_ 12 марта 2019, 08:29

      Мне тур понравился, аутсайдеры играют на равных с лидерами.Темп игр , накал борьбы высокий.Интрига вверху и внизу на уровне.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > _Marqella_ 12 марта 2019, 13:56

      А ты дай этим автобусам возможности Зенита,,,,,и не будут они играть от обороны,,,,,,,ну нет у них возможности купить качественных игроков,,,,,,,и что им прикажешь заранее победу отдавать,,,,,вот и пляшут от того что есть,,,

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > _Marqella_ 12 марта 2019, 19:32

      Посмотрим как Краснодар будет играть с Севильей! Очень тревожно за результат! Автобуса не будет! Да и Краснодар с Оренбургом ПЕШКОМ ходил и ждал, когда же АВТОБУС вернется в парк! Только не на тот автобус нарвались! Двушку как и от Ростова отхватили! Виноваты сами!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -19

      khadibolotkovskiy 11 марта 2019, 22:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Народ я нарыл способ как без спорта и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, просто надел и включил. А сейчас его можно купить в 2 раза дешевле чем я покупал, я вот купил еще 1 на подарок. Вот подробно о нем ----------- http://7.ly/sportmen

      -6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > khadibolotkovskiy 12 марта 2019, 11:54

      а ты случаем не крот всё роешь и роешь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 11 марта 2019, 20:17

      Э, краснодар, вы чего.. Нельзя очки терять..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 10 марта 2019, 21:21

      С победой Спартак !!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 10 марта 2019, 20:35

      И опять Зенит ничего не показал, уровень-середнячка РПЛ, которому повезло в игре с аутсайдером лиги. Похоже становится понятным, что Семаку игру команде не поставить, бляха-муха!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1320

      ruded 10 марта 2019, 18:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      УФА - отстойная яма, заглатывающая от Сенита, регулярно и без изменений. Даже не нужно играть, чтобы знать результат.

      -6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +351

      Константинн > ruded 11 марта 2019, 08:25

      Думаешь зря Семак там в командировке был?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      vladiminepobedimyy 10 марта 2019, 18:26

      Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ----- http://cort.as/-F24N

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 10 марта 2019, 17:01

      соси фк бомжи .щас серёжа будет плакатся устали игрочишки играть некому надо ещё человек 40 купить

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11