РПЛ. «Краснодар» упустил победу над «Оренбургом», «Ахмат» сыграл вничью с «Уралом»

Краснодар снова прогибается как кошечка под Москва питерских
Завершились все матчи 19-го тура российской Премьер-лиги.
Ниже представлены все результаты тура.
Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур
Краснодар – Оренбург – 2:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Сутормин, 41; 1:1 – Ари, 61; 2:1 – Скопинцев, 75; 2:2 – Ойеволе, 89.
Ахмат (Грозный) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Мохаммади, 38 (в свои ворота); 1:1 – Балай, 55 (с пенальти).
Крылья Советов (Самара) – Енисей (Красноярск) – 4:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Антон, 37 (с пенальти); 2:0 – Канунников, 60; 3:0 – Корниленко, 62 (с пенальти); 4:0 – Шейдаев, 81.
ЦСКА (Москва) – Рубин (Казань) – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Нисимура, 23; 2:0 – Чалов, 83; 3:0 – Бийол, 90+3.
Ростов (Ростов-на-Дону) – Арсенал (Тула) – 0:0
Зенит (Санкт-Петербург) – Уфа – 2:1 (2:1)
Голы: 0:1 – Карп, 25; 1:1 – Азмун, 30; 2:1 – Ригони, 35.
Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Джикия, 16.
Анжи (Махачкала) – Локомотив (Москва) – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Фарфан, 21; 0:2 – Смолов, 80.