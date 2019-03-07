Лига Европы. «Арсенал» проиграл «Ренну», «Севилья» дома обменялась двумя голами со «Славией»

Завершились некоторые первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. «Арсенал» в гостях в меньшинстве уступил «Ренну». Единственный гол у британцев забил Алекс Ивоби.

«Севилья» на своем поле не смогла справиться с чешской «Славией». Экс-спартаковец Квинси Промес вышел на поле на замену на 76 минуте.

Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи

Айнтрахт (Германия) – Интер (Италия) – 0:0

Динамо (Хорватия) – Бенфика (Португалия) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Петкович, 38 (с пенальти).

Ренн (Франция) – Арсенал (Англия) – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Ивоби, 4; 1:1 – Бурижо, 42; 2:1 – Монреаль, 65 (в свои ворота); 3:1 – Сарр, 88.

Удаления: нет – Папастотопулос, 41 (вторая ж.к.).

Севилья (Испания) – Славия (Чехия) – 2:2 (2:2)

Голы: 1:0 – Бен-Йеддер, 1; 1:1 – Стох, 25; 2:1 – Эль-Хаддади, 28; 2:2 – Краль, 39.

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