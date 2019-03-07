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    Лига Европы. «Арсенал» проиграл «Ренну», «Севилья» дома обменялась двумя голами со «Славией»

    Завершились некоторые первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. «Арсенал» в гостях в меньшинстве уступил «Ренну». Единственный гол у британцев забил Алекс Ивоби.

    «Севилья» на своем поле не смогла справиться с чешской «Славией». Экс-спартаковец Квинси Промес вышел на поле на замену на 76 минуте.

    Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи

    Айнтрахт (Германия) – Интер (Италия) – 0:0

    Динамо (Хорватия) – Бенфика (Португалия) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Петкович, 38 (с пенальти).

    Ренн (Франция) – Арсенал (Англия) – 3:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Ивоби, 4; 1:1 – Бурижо, 42; 2:1 – Монреаль, 65 (в свои ворота); 3:1 – Сарр, 88.

    Удаления: нет – Папастотопулос, 41 (вторая ж.к.).

    Севилья (Испания) – Славия (Чехия) – 2:2 (2:2)

    Голы: 1:0 – Бен-Йеддер, 1; 1:1 – Стох, 25; 2:1 – Эль-Хаддади, 28; 2:2 – Краль, 39.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.03.2019 22:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 8 марта 2019, 09:36

      Арсенал не может, чтобы не начудить...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 8 марта 2019, 00:19

      Не ночь фаворитов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      SummerHAze 7 марта 2019, 23:01

      капец ставкам)

      0
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      Рейтинг: +2403

      SarJr 7 марта 2019, 22:53

      Ренн это не батэ, тут такое может и не пройти

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      Рейтинг: +421

      LMI 7 марта 2019, 22:52

      Нас Ренн просто в лист раскатал, в газон втоптал по самые уши. Молодцы. Если они в пол этой силы сыграют у нас, то 1/4 уже у них в кармане

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