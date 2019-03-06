Кузяев и Нобоа занимаются в общей группе «Зенита» перед матчем с «Вильярреалом»

«Зенит» сегодня проводит тренировку накануне первой игры 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала».

В общей группе петербуржцев занимаются полузащитник Далер Кузяев и Кристиан Нобоа.

Россиянин был травмирован с 5 февраля. Эквадорец возобновил полноценные тренировки после разрыва крестообразных связок, полученного 19 августа прошлого года в матче четвертого тура РПЛ с «Уралом».