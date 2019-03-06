Кузяев и Нобоа занимаются в общей группе «Зенита» перед матчем с «Вильярреалом»

Появление Нобоа для Зенита будет хорошим усилением.
«Зенит» сегодня проводит тренировку накануне первой игры 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала».
В общей группе петербуржцев занимаются полузащитник Далер Кузяев и Кристиан Нобоа.
Россиянин был травмирован с 5 февраля. Эквадорец возобновил полноценные тренировки после разрыва крестообразных связок, полученного 19 августа прошлого года в матче четвертого тура РПЛ с «Уралом».
- Встреча «Зенит» – «Вильярреал» состоится в четверг, 7 марта, и начнется в 20:55 по московскому времени.