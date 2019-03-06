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    Кузяев и Нобоа занимаются в общей группе «Зенита» перед матчем с «Вильярреалом»

    «Зенит» сегодня проводит тренировку накануне первой игры 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала».

    В общей группе петербуржцев занимаются полузащитник Далер Кузяев и Кристиан Нобоа.

    Россиянин был травмирован с 5 февраля. Эквадорец возобновил полноценные тренировки после разрыва крестообразных связок, полученного 19 августа прошлого года в матче четвертого тура РПЛ с «Уралом».

    • Встреча «Зенит» – «Вильярреал» состоится в четверг, 7 марта, и начнется в 20:55 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.03.2019 18:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 марта 2019, 13:04

      Появление Нобоа для Зенита будет хорошим усилением.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 6 марта 2019, 22:12

      Очень приятная новость -- их не хватает в составе !

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 6 марта 2019, 19:39

      Здоровья! Очень нужны команде!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 6 марта 2019, 18:46

      Вот это хорошая новость!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 марта 2019, 18:38

      Хорошая весть, когда качественные игроки, как Нобоа, Кузяев и Маммана готовятся к игре. Им надо набирать игровой кондиции, особенно Нобоа из-за длительного отсутствия игровой практики после тяжёлой травмы.

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