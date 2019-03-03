Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Завершился 18-й тур РПЛ. ЦСКА проиграл «Арсеналу», «Спартак» и «Краснодар» сыграли вничью

    Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

    Спартак (Москва) – Краснодар – 1:1 (1:1)

    Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Зе Луиш, 14; 1:1 – Перейра, 25.

    Енисей (Красноярск) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Сигурдарсон, 68; 1:1 – Сарр, 83.

    Уфа – Динамо (Москва) – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Игбун, 32; 1:1 – Луценко, 60; 1:2 – Грулев, 90+4.

    Рубин (Казань) – Ахмат (Грозный) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Сагитов, 90+5.

    Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Джано, 19; 1:1 – Миранчук, 23; 2:1 – Миранчук, 65; 2:2 – Шейдаев, 69.

    Арсенал (Тула) – ЦСКА (Москва) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Джорджиевич, 48; 2:0 – Кангва, 88.

    Урал – Зенит – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Азмун, 42.

    Оренбург – Анжи (Махачкала) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Кулик, 59.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.03.2019 21:19
    Рекомендуем
    Комментарии73
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 4 марта 2019, 14:43

      от ЦСКА не ожидал.... мы не спартак постоянно проигрывать !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 марта 2019, 13:44

      Во всех матчах присутствовала бескомпромиссная борьба.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 4 марта 2019, 12:42

      Удивительный тур!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 3 марта 2019, 23:04

      КАк ни старался вчера Гончаренко,в бескомпромиссном последнем матче тура победили Миллер и Гинер.Вот почему участники последнего матча не станут чемпионами в этом году.А вся борьба за второе-третье место впереди.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Агасфер 4 марта 2019, 00:59

      Гинер каким местом победил? По-моему, он этим место обоср...ся.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      alvaroks 3 марта 2019, 22:29

      Зарабатывай на ставках >>> buki-sosamba.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17874

      ilichkadr 3 марта 2019, 17:35

      Сегодняшняя коррида будет не пользу быков. Сегодня буду топить за мясных.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2382

      kazak161 3 марта 2019, 16:14

      Спартак -Краснодар 2:3

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > kazak161 3 марта 2019, 16:58

      Тоже хотел написать что 2:3 будет

      15
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +200

      Stilgray > kazak161 3 марта 2019, 17:47

      3:2

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3554

      CSKA57 3 марта 2019, 16:09

      Пусть победит сильнейший. Матч ожидает быть интересным.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > CSKA57 3 марта 2019, 16:59

      Должно быть много моментов, а вот как с реализацией????

      14
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28706

      silver29 3 марта 2019, 14:59

      Все только начинается, Спартак это Победа !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2030

      morgan59 3 марта 2019, 13:13

      Ничего лично против Спартака не имею. Желаю Кононову поднять команду до пьедестала. Но сегодня болею за Краснодар.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > morgan59 3 марта 2019, 17:06

      А Краснодару подняться до чемпионства

      15
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11