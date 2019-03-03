Завершился 18-й тур РПЛ. ЦСКА проиграл «Арсеналу», «Спартак» и «Краснодар» сыграли вничью

от ЦСКА не ожидал.... мы не спартак постоянно проигрывать !!!
Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур
Спартак (Москва) – Краснодар – 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Зе Луиш, 14; 1:1 – Перейра, 25.
Енисей (Красноярск) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Сигурдарсон, 68; 1:1 – Сарр, 83.
Уфа – Динамо (Москва) – 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Игбун, 32; 1:1 – Луценко, 60; 1:2 – Грулев, 90+4.
Рубин (Казань) – Ахмат (Грозный) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Сагитов, 90+5.
Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 2:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Джано, 19; 1:1 – Миранчук, 23; 2:1 – Миранчук, 65; 2:2 – Шейдаев, 69.
Арсенал (Тула) – ЦСКА (Москва) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Джорджиевич, 48; 2:0 – Кангва, 88.
Урал – Зенит – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 0:1 – Азмун, 42.
Оренбург – Анжи (Махачкала) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Кулик, 59.