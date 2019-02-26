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    Савин обещал, что наденет тапки игрока «Витесса» и тот забьет гол. Футболист отметился дебютным мячом через несколько дней

    Бывший футболист ряда российских клубов, а ныне блогер Евгений Савин побывал в расположении «Витесса», где работает Леонид Слуцкий. Экс-форвард сообщил тренеру, что ранее он надел тапки Серхио Агуэро и тот начал забивать голы.

    В связи с этим Савин попросил тапки игрока, который должен забивать в «Витессе» (см. видео с 22:00). Слуцкий предложил тапки форварда Мохаммеда Дауды. Через несколько дней, 24 февраля, футболист забил первый гол за арнемцев в игре чемпионата Голландии против «Эммена» (0:3).

    • 21-летний Дауда пришел в «Витесс» зимой из «Андерлехта».
    • Игрок имеет ганское гражданство.
    • «Витесс» в таблице идет пятым.

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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    26.02.2019 21:41
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2019, 12:33

      Ему надо развивать свои способности.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      сейду 27 февраля 2019, 09:11

      Срочно на битву экстрасенсов его

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 27 февраля 2019, 00:08

      Замечательное видео....+++..))

      0
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 26 февраля 2019, 23:06

      Для начала пусть перемерит тапки напов сборной, потом посмотрим.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1902

      lek! 26 февраля 2019, 22:42

      Отличное видео.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 26 февраля 2019, 22:37

      Крутой чувак Савин. В карьере не все получилось, как хотелось, но ко всему с юмором относится. Чего только стоит "угол головы". И дальше держит себя в форме, спустя столько лет. Аршавин тот же еще в Казахстане заплыл. А еще я смотрел его ролик, где с парня Спартак трес 220 тысяч за то, что он выпускник академии, но не продолжил за него играть. Хотя парень играет в ПФЛ и получает где-то 15 тысяч с задержкой по полгода, мама его уже собралась продавать машину, на которой она зарабатывает на всю семью, лишь бы сын играл в футбол. И Савин нашел людей, которые обещали заняться проблемой парня и списать с него этот долг. Однозначно КраСава!

      0
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      Рейтинг: +751

      justozavr > bset 27 февраля 2019, 06:38

      Они уже решили проблему, он подписал новый контракт, вроде бы с Чертаново, а долг остался на его клубе из ПФЛ

      0
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      Рейтинг: +179

      Drezden85 26 февраля 2019, 22:00

      Красава! ))

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 февраля 2019, 21:44

      Не блогер, а шаман... )))

      6
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