Савин обещал, что наденет тапки игрока «Витесса» и тот забьет гол. Футболист отметился дебютным мячом через несколько дней

Бывший футболист ряда российских клубов, а ныне блогер Евгений Савин побывал в расположении «Витесса», где работает Леонид Слуцкий. Экс-форвард сообщил тренеру, что ранее он надел тапки Серхио Агуэро и тот начал забивать голы.

В связи с этим Савин попросил тапки игрока, который должен забивать в «Витессе» (см. видео с 22:00). Слуцкий предложил тапки форварда Мохаммеда Дауды. Через несколько дней, 24 февраля, футболист забил первый гол за арнемцев в игре чемпионата Голландии против «Эммена» (0:3).