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    Агент Тальяфико: «Говорят, Николасом интересуется «Реал»

    Футбольный агент Рикардо Шлипер, представляющий интересы левого защитника «Аякса» Николаса Тальяфико, рассказал об интересе к аргентинцу со стороны «Реала».

    «Говорят, что Тальяфико находится в трансферном списке «Реала», так как Марсело собирается в «Ювентус». Но до сих пор мне никто не звонил, даже если и были запросы от других клубов.

    У Николаса осталось два года контракта с «Аяксом», и у него нет пункта об отступных. Но амстердамцы установили минимальную стоимость для европейских топ-клубов.

    Какие клубы? Точно могу сказать, что среди них есть один ведущий испанский. Тем не менее, думаю, что сейчас самое время для Тальяфико совершить качественный скачок», – цитирует Шлипера Radio Rivadavia.

    • В этом сезоне Тальяфико провел за «Аякс» 29 матчей, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.
    • В январе 2018 года амстердамский клуб купил защитника у «Индепендьенте» за 4 миллиона евро.

    Источник: Tribalfootball

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    26.02.2019 14:19
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