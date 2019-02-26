Агент Тальяфико: «Говорят, Николасом интересуется «Реал»

Футбольный агент Рикардо Шлипер, представляющий интересы левого защитника «Аякса» Николаса Тальяфико, рассказал об интересе к аргентинцу со стороны «Реала».

«Говорят, что Тальяфико находится в трансферном списке «Реала», так как Марсело собирается в «Ювентус». Но до сих пор мне никто не звонил, даже если и были запросы от других клубов.

У Николаса осталось два года контракта с «Аяксом», и у него нет пункта об отступных. Но амстердамцы установили минимальную стоимость для европейских топ-клубов.

Какие клубы? Точно могу сказать, что среди них есть один ведущий испанский. Тем не менее, думаю, что сейчас самое время для Тальяфико совершить качественный скачок», – цитирует Шлипера Radio Rivadavia.