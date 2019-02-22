Лига Европы. «Челси» выиграл у «Мальме», «Интер» разгромил «Рапид» и другие результаты 

«Челси» обыграл «Мальме» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 3:0. Английский клуб вышел в 1/8 финала.
В другом матче «Интер» разгромил «Рапид» – 4:0.
Результаты других матчей:
Лига Европы. 1/16 финала. Ответные матчи
Бенфика (Португалия) – Галатасарай (Турция) – 0:0
Результат первого матча – 2:1
Бетис (Испания) – Ренн (Франция) – 1:3 (1:3)
Голы: 0:1 – Бенсебаини, 22; 0:2 – Юну, 30; 1:2 – Ло Сельсо, 41; 1:3 – Ньянг, 90+4.
Результат первого матча – 3:3
Генк (Бельгия) – Славия (Чехия) – 1:4 (1:1)
Голы: 1:0 – Троссард, 10; 1:1 – Цоуфал, 23; 1:2 – Траоре, 54; 1:3 – Шкода, 64; 1:4 – Шкода, 69.
Результат первого матча – 0:0
Динамо (Украина) – Олимпиакос (Греция) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Сол, 32.
Результат первого матча – 2:2
Интер (Италия) – Рапид (Австрия) – 4:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Весино, 11; 2:0 – Раноккья, 18; 3:0 – Перишич, 80; 4:0 – Политано, 87.
Результат первого матча – 1:0
Челси (Англия) – Мальме (Швеция) – 3:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Жиру, 55; 2:0 – Баркли, 74; 3:0 – Хадсон-Одои, 84.
Удаление: нет – Бенгсстон, 73.
Результат первого матча – 2:1