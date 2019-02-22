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    Лига Европы. «Челси» выиграл у «Мальме», «Интер» разгромил «Рапид» и другие результаты 

    «Челси» обыграл «Мальме» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 3:0. Английский клуб вышел в 1/8 финала.

    В другом матче «Интер» разгромил «Рапид» – 4:0.

    Результаты других матчей:

    Лига Европы. 1/16 финала. Ответные матчи

    Бенфика (Португалия) – Галатасарай (Турция) – 0:0

    Результат первого матча – 2:1

    Бетис (Испания) – Ренн (Франция) – 1:3 (1:3)

    Голы: 0:1 – Бенсебаини, 22; 0:2 – Юну, 30; 1:2 – Ло Сельсо, 41; 1:3 – Ньянг, 90+4.

    Результат первого матча – 3:3

    Генк (Бельгия) – Славия (Чехия) – 1:4 (1:1)

    Голы: 1:0 – Троссард, 10; 1:1 – Цоуфал, 23; 1:2 – Траоре, 54; 1:3 – Шкода, 64; 1:4 – Шкода, 69.

    Результат первого матча – 0:0

    Динамо (Украина) – Олимпиакос (Греция) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Сол, 32.

    Результат первого матча – 2:2

    Интер (Италия) – Рапид (Австрия) – 4:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Весино, 11; 2:0 – Раноккья, 18; 3:0 – Перишич, 80; 4:0 – Политано, 87.

    Результат первого матча – 1:0

    Челси (Англия) – Мальме (Швеция) – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Жиру, 55; 2:0 – Баркли, 74; 3:0 – Хадсон-Одои, 84.

    Удаление: нет – Бенгсстон, 73.

    Результат первого матча – 2:1

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: «Бомбардир»

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    22.02.2019 00:59
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