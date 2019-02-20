Лига Европы. «Севилья» обыграла «Лацио» и вышла в 1/8 финала

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Севилья» – «Лацио» завершился со счетом 2:0.

Голы на счету нападающего Виссама Бен-Йеддера и полузащитника Пабло Сарабии. Команды закончили матч в десятером – на 60 минуте вторую карточку у гостей получил хавбек Франко Васкес, а 11 минут спустя прямо удаление получил фланговый игрок гостей Адам Марушич.

Испанский клуб первым в текущем розыгрыше турнира оформил выход в следующий раунд.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

Севилья – Лацио – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Бен-Йдеддер, 20; 2:0 – Сарабия, 78.

Удаления: Васкес, 60 – Марушич, 71.

Первый матч – 1:0

Календарь Лиги Европы

Турнирные таблицы Лиги Европы