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    Лига Европы. «Севилья» обыграла «Лацио» и вышла в 1/8 финала

    Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Севилья»«Лацио» завершился со счетом 2:0.

    Голы на счету нападающего Виссама Бен-Йеддера и полузащитника Пабло Сарабии. Команды закончили матч в десятером – на 60 минуте вторую карточку у гостей получил хавбек Франко Васкес, а 11 минут спустя прямо удаление получил фланговый игрок гостей Адам Марушич.

    Испанский клуб первым в текущем розыгрыше турнира оформил выход в следующий раунд.

    Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

    Севилья – Лацио – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бен-Йдеддер, 20; 2:0 – Сарабия, 78.

    Удаления: Васкес, 60 – Марушич, 71.

    Первый матч – 1:0

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир

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    20.02.2019 21:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 февраля 2019, 12:22

      Закономерный результат.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 20 февраля 2019, 21:55

      Что и требовалось доказать.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 20 февраля 2019, 22:02

      Зашёл ваш с Толей счёт.))) Начало удачное !

      3
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