Лига Европы. «Севилья» обыграла «Лацио» и вышла в 1/8 финала

Закономерный результат.
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Севилья» – «Лацио» завершился со счетом 2:0.
Голы на счету нападающего Виссама Бен-Йеддера и полузащитника Пабло Сарабии. Команды закончили матч в десятером – на 60 минуте вторую карточку у гостей получил хавбек Франко Васкес, а 11 минут спустя прямо удаление получил фланговый игрок гостей Адам Марушич.
Испанский клуб первым в текущем розыгрыше турнира оформил выход в следующий раунд.
Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч
Голы: 1:0 – Бен-Йдеддер, 20; 2:0 – Сарабия, 78.
Удаления: Васкес, 60 – Марушич, 71.
Первый матч – 1:0