«Вильярреал» стал четвертым клубом в истории Лиги Европы, сыгравшим пять сухих матчей подряд

В Лиссабоне состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Спортинг» – «Вильярреал».

Игра завершилась победой гостей с минимальным счетом – 1:0. Автором победного мяча на 3-й минуте стал Альфонсо Педраса.

«Вильярреал» стал четвертым клубом в истории турнира, кому удалось провести пять сухих игр подряд.