«Вильярреал» стал четвертым клубом в истории Лиги Европы, сыгравшим пять сухих матчей подряд

Спартак их по тренировал в ЛЕ и теперь Вильяреал успешно выступает в турнире, чего не скажешь про внутренний чемпионат. Посмотрел специально эту игру из-за Акуньи. Игрок быстрый, но безбашенный. Это головная боль будет Зенита, если они его купят на левый фланг защиты команды.
В Лиссабоне состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Спортинг» – «Вильярреал».
Игра завершилась победой гостей с минимальным счетом – 1:0. Автором победного мяча на 3-й минуте стал Альфонсо Педраса.
«Вильярреал» стал четвертым клубом в истории турнира, кому удалось провести пять сухих игр подряд.
- Последним, кто забивал испанцам, был московский «Спартак» (3:3) в матче 2-го тура группового этапа ЛЕ-2018/19.
- После этого «Вильярреал» на групповом этапе победил «Рапид» (5:0) и «Спартак» (2:0), а также сыграл вничью с «Рейнджерс» (0:0) и с «Рапидом» (0:0) во втором матче.
- Ранее такие сухие серии удавались «Наполи» (2014-2015), «Ред Булл Зальцбург» (2017) и «Арсеналу» (2018).