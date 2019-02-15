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    «Вильярреал» стал четвертым клубом в истории Лиги Европы, сыгравшим пять сухих матчей подряд

    В Лиссабоне состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Спортинг»«Вильярреал».

    Игра завершилась победой гостей с минимальным счетом – 1:0. Автором победного мяча на 3-й минуте стал Альфонсо Педраса.

    «Вильярреал» стал четвертым клубом в истории турнира, кому удалось провести пять сухих игр подряд.

    • Последним, кто забивал испанцам, был московский «Спартак» (3:3) в матче 2-го тура группового этапа ЛЕ-2018/19.
    • После этого «Вильярреал» на групповом этапе победил «Рапид» (5:0) и «Спартак» (2:0), а также сыграл вничью с «Рейнджерс» (0:0) и с «Рапидом» (0:0) во втором матче.
    • Ранее такие сухие серии удавались «Наполи» (2014-2015), «Ред Булл Зальцбург» (2017) и «Арсеналу» (2018).

    Источник: Opta

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    15.02.2019 07:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 февраля 2019, 07:40

      Спартак их по тренировал в ЛЕ и теперь Вильяреал успешно выступает в турнире, чего не скажешь про внутренний чемпионат. Посмотрел специально эту игру из-за Акуньи. Игрок быстрый, но безбашенный. Это головная боль будет Зенита, если они его купят на левый фланг защиты команды.

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