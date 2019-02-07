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    Россия опустилась на 50-е место в рейтинге ФИФА

    ФИФА опубликовала обновленный рейтинг сборных.

    Первая десятка не претерпела изменений.

    Сборная России за месяц опустилась на две позиции и теперь занимает 50-е место.

    1 (1). Бельгия – 1727 очков

    2 (2). Франция – 1726

    3 (3). Бразилия – 1676

    4 (4). Хорватия – 1634

    5 (5). Англия – 1631

    6 (6). Португалия – 1614

    7 (7). Уругвай – 1609

    8 (8). Швейцария – 1599

    9 (9). Испания – 1591

    10 (10). Дания – 1589…

    50 (48). Россия – 1424.

    Источник: Официальный сайт ФИФА

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    07.02.2019 13:16
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 7 февраля 2019, 18:16

      Россия на 50-ом месте, Дания на 10-ом... Это всё что нужно знать об адекватности этого рейтинга...

      0
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      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > ivanthebest 8 февраля 2019, 10:16

      Как я понял, он не учитывает стадию матча, а 3 очка это 3 очка. Такая логика.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 7 февраля 2019, 16:32

      Дебильный рейтинг

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 февраля 2019, 16:24

      Бельгийцы вновь на первом.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +111

      shikari_ 7 февраля 2019, 14:10

      "забейте" на этот рейтинг, в нем Иран на 22 месте, Румыния на 25, Украина на 30, Сев.Ирландия - 36, Черногория - 46, Болгария - 48

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 7 февраля 2019, 13:38

      не ну понятно россия ниже плинтуса в рейтинге но что там делает бельгия а первом месте? уже если так пошло то ставьте Хорватию на первое ! вообще мрак кто этот рейтинг создавал? дания на 10 месте? убогий рейтинг ! убогий !

      3
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Фанат Рубина 7 февраля 2019, 15:27

      вот именно !! убогий рейтинг !

      2
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    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 7 февраля 2019, 13:34

      Почему мы не в 8-ки лучших епт

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Loki15reg. 7 февраля 2019, 13:24

      Бельгия 1 место, Хорваты 4, Швецары и Даны тоже в 10ке, как такое возможно, особых достижений у сборных этих стран так то нет, разве что Хорваты иногда

      2
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      Рейтинг: +2336

      den161 7 февраля 2019, 13:22

      что бельгия делает на 1м месте? и по дании вопросы...

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > den161 7 февраля 2019, 13:39

      вот именно !

      0
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      Рейтинг: +751

      justozavr > den161 7 февраля 2019, 14:00

      потому что отбор хорошо сыргали к ЧМ, на ЧМ дошли до полуфинала, в лиге наций одержала 3 победы.. Что не логично тебе?

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      Рейтинг: +2336

      den161 > justozavr 7 февраля 2019, 14:32

      ну а франция и вовсе выигрыла чм, и?.... да все не логично.... рейтинг весьма условный и не отображает реальной действительности. Если, к примеру, представить себе условный турнир из первых 5ти команд, я уверен что бельгия в 3ку даже не попадет...

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      Рейтинг: +2336

      den161 > justozavr 7 февраля 2019, 14:42

      и да...
      1. отбор к ЧМ играли с Босния и Герцеговина, Греция, Эстония, Кипр, Гибралтар. Как вам группа?))
      2. в лиге наций играли со швейцарией и исландией, в результате заняли 2е место
      3. на ЧМ в группе панама, тунис. Справедливости ради, да, англичане были, да выиграли. Дошли только до 1/2...

      как ни крути, но не логично!!! победа над бразилией в 1/4 ЧМ и англией в группе ЧМ для 1го места в зачете ФИФА маловато....

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      Рейтинг: +751

      justozavr > den161 8 февраля 2019, 11:47

      условно то, что вы говорите. А этот рейтинг отображает статистический показатель команд на длинном участке. Кто чаще выигрывает в оффициальных встречах - тот выше. Без всяких условностей типа "вот если бы они были бы в одной группе.. тоо..". Будет шанс оказаться в одной группе - докажут это игрой. А по факту этот рейтинг считается безпристрастно, сухие цифры

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      Рейтинг: +2336

      den161 > justozavr 8 февраля 2019, 14:05

      если 11классник будет драться только с первоклашками, это никак не сможет сделать его 1м по силе в рейтинге школы. Так понятно?

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