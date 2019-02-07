Россия опустилась на 50-е место в рейтинге ФИФА

Россия на 50-ом месте, Дания на 10-ом... Это всё что нужно знать об адекватности этого рейтинга...
ФИФА опубликовала обновленный рейтинг сборных.
Первая десятка не претерпела изменений.
Сборная России за месяц опустилась на две позиции и теперь занимает 50-е место.
1 (1). Бельгия – 1727 очков
2 (2). Франция – 1726
3 (3). Бразилия – 1676
4 (4). Хорватия – 1634
5 (5). Англия – 1631
6 (6). Португалия – 1614
7 (7). Уругвай – 1609
8 (8). Швейцария – 1599
9 (9). Испания – 1591
10 (10). Дания – 1589…
50 (48). Россия – 1424.