Россия опустилась на 50-е место в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг сборных.

Первая десятка не претерпела изменений.

Сборная России за месяц опустилась на две позиции и теперь занимает 50-е место.

1 (1). Бельгия – 1727 очков

2 (2). Франция – 1726

3 (3). Бразилия – 1676

4 (4). Хорватия – 1634

5 (5). Англия – 1631

6 (6). Португалия – 1614

7 (7). Уругвай – 1609

8 (8). Швейцария – 1599

9 (9). Испания – 1591

10 (10). Дания – 1589…

50 (48). Россия – 1424.