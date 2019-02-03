Серия А. «Интер» проиграл «Болонье», «Фиорентина» сыграла вничью с «Удинезе»

У Интера не все в порядке. Теперь только борьба за 3 место.
«Интер» дома проиграл «Болонье» в матче 22-го тура Серии А со счетом 0:1. Единственный гол забил форвард Федерико Сантантдер.
«Интер» с 40 очками идет на третьей строчке в таблице, «Болонья» с 17 очками идет 18-й.
Результаты других матчей:
Чемпионат Италии. Серия А. 22-й тур
Гол: 0:1 – Сантандер, 32.
Удинезе – Фиорентина – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Ларсен, 56; 1:1 – Фернандес, 65.
Голы: 0:1 – Джуричич, 28; 1:1 – Санабриа, 41.
Удаление: нет – Н’Кулу, 65.