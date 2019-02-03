Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Серия А. «Интер» проиграл «Болонье», «Фиорентина» сыграла вничью с «Удинезе»

    «Интер» дома проиграл «Болонье» в матче 22-го тура Серии А со счетом 0:1. Единственный гол забил форвард Федерико Сантантдер.

    «Интер» с 40 очками идет на третьей строчке в таблице, «Болонья» с 17 очками идет 18-й.

    Результаты других матчей:

    Чемпионат Италии. Серия А. 22-й тур

    Интер – Болонья – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Сантандер, 32.

    Удинезе – Фиорентина – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ларсен, 56; 1:1 – Фернандес, 65.

    Дженоа – Сассуоло – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Джуричич, 28; 1:1 – Санабриа, 41.

    СПАЛ – Торино – 0:0

    Удаление: нет – Н’Кулу, 65.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.02.2019 22:02
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 февраля 2019, 09:42

      У Интера не все в порядке. Теперь только борьба за 3 место.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 3 февраля 2019, 23:12

      Болонья дала стране угля , маленького но докуя ))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11