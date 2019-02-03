Серия А. «Интер» проиграл «Болонье», «Фиорентина» сыграла вничью с «Удинезе»

«Интер» дома проиграл «Болонье» в матче 22-го тура Серии А со счетом 0:1. Единственный гол забил форвард Федерико Сантантдер.

«Интер» с 40 очками идет на третьей строчке в таблице, «Болонья» с 17 очками идет 18-й.

Результаты других матчей:

Чемпионат Италии. Серия А. 22-й тур

Интер – Болонья – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Сантандер, 32.

Удинезе – Фиорентина – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Ларсен, 56; 1:1 – Фернандес, 65.

Дженоа – Сассуоло – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Джуричич, 28; 1:1 – Санабриа, 41.

СПАЛ – Торино – 0:0

Удаление: нет – Н’Кулу, 65.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А