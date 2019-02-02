АПЛ. «Челси» забил пять голов «Хаддерсфилду», у Игуаина и Азара по дублю 

«Челси» разгромил «Хаддерсфилд» в матче 25-го тура АПЛ со счетом 5:0. По два гола забили форвард Гонсало Игуаин и полузащитник Эден Азар.

«Челси» с 50 очками вернулся на четвертое место в таблице, обойдя «Арсенал» (47 очков). «Арсенал» завтра проведет свой матч тура с «Манчестер Сити». «Хаддерсфилд» с 11 очками идет последним.

Результаты других матчей:

Чемпионат Англии. АПЛ. 25-й тур

Бернли – Саутгемптон – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Редмонд, 55; 1:1 – Барнс (90+4).

Брайтон – Уотфорд – 0:0

Кристал Пэлас – Фулхэм – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Миливоевич (с пенальти), 25; 2:0 – Шлюпп, 87.

Эвертон – Вулверхэмптон – 1:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Невеш (с пенальти), 7; 1:1 – Гомеш, 27; 1:2 – Хименес, 45; Дендокер, 66.

Челси – Хаддерсфилд – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Игуаин, 16; 2:0 – Азар (с пенальти), 45+1; 3:0 – Азар, 66; 4:0 – Игуаин, 69; 5:0 – Луис, 86.

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