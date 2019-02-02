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    АПЛ. «Челси» забил пять голов «Хаддерсфилду», у Игуаина и Азара по дублю 

    «Челси» разгромил «Хаддерсфилд» в матче 25-го тура АПЛ со счетом 5:0. По два гола забили форвард Гонсало Игуаин и полузащитник Эден Азар.

    «Челси» с 50 очками вернулся на четвертое место в таблице, обойдя «Арсенал» (47 очков). «Арсенал» завтра проведет свой матч тура с «Манчестер Сити». «Хаддерсфилд» с 11 очками идет последним.

    Результаты других матчей:

    Чемпионат Англии. АПЛ. 25-й тур

    Бернли – Саутгемптон – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Редмонд, 55; 1:1 – Барнс (90+4).

    Брайтон – Уотфорд – 0:0

    Кристал Пэлас – Фулхэм – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Миливоевич (с пенальти), 25; 2:0 – Шлюпп, 87.

    Эвертон – Вулверхэмптон – 1:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Невеш (с пенальти), 7; 1:1 – Гомеш, 27; 1:2 – Хименес, 45; Дендокер, 66.

    Челси – Хаддерсфилд – 5:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Игуаин, 16; 2:0 – Азар (с пенальти), 45+1; 3:0 – Азар, 66; 4:0 – Игуаин, 69; 5:0 – Луис, 86.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    02.02.2019 19:57
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    Комментарии5
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      zigbert 3 февраля 2019, 10:44

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      bbeythetu 2 февраля 2019, 20:26

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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 2 февраля 2019, 20:21

      Отыгрались на аутсайдере за унижение от Борнмута аристократы неплохо. Но эта победа не поможет решить системные проблемы Челси.

      0
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 2 февраля 2019, 20:03

      Морально отымел и сразу забегали

      2
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 2 февраля 2019, 20:02

      Забытый форвард сделал пару,
      Попал в ворота - вот дела!
      Азар добавил для навара,
      И чёткая победа приплыла!..:))

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