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    Защитник «Лацио» Раду получил 4 матча дисквалификации за толчок судьи

    «Лацио» обыграл «Интер» в матче 1/4 финала Кубка Италии (1:1; 4:3 по пенальти).

    В добавленное время защитник римского клуба Штефан Раду получил красную карточку. Румынский защитник толкнул судью Розарио Абиссо во время спора о решении назначить пенальти.

    Федерация футбола Италии дисквалифицировала 32-летнего футболиста на четыре матча Кубка. Игрок пропустит решающую встречу турнира, если команда Симоне Индзаги пройдет «Милан» в полуфинале. Матчи состоятся 27 февраля и 24 апреля.

    • Раду проводит десятый сезон в «Лацио».
    • В текущем у него один ассист в 19 играх всех турниров.

    Источник: Football Italia

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    02.02.2019 15:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 февраля 2019, 16:10

      Этот получил 4 игры дисквы за толчок судьи, а Джеко за плевок в судью две. Мораль : "Ты судью руками не толкай, а лучше плюнь в него"...

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