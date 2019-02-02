Защитник «Лацио» Раду получил 4 матча дисквалификации за толчок судьи

«Лацио» обыграл «Интер» в матче 1/4 финала Кубка Италии (1:1; 4:3 по пенальти).

В добавленное время защитник римского клуба Штефан Раду получил красную карточку. Румынский защитник толкнул судью Розарио Абиссо во время спора о решении назначить пенальти.

Федерация футбола Италии дисквалифицировала 32-летнего футболиста на четыре матча Кубка. Игрок пропустит решающую встречу турнира, если команда Симоне Индзаги пройдет «Милан» в полуфинале. Матчи состоятся 27 февраля и 24 апреля.