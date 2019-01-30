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    Кубок французской лиги. «Генгам» обыграл «Монако» и вышел в финал, Головин забил первый гол за клуб

    «Генгам» вышел в финал Кубка французской Лиги.

    Основное время полуфинальной закончилось со счетом 2:2. У гостей забили полузащитники Маркос Лопес и Александр Головин (первый гол за клуб). У хозяев — нападающие Александре Менди и Маркус Тюрам.

    Серия пенальти завершилась со счетом 5:4.

    Головин провел на поле 78 минут и был заменен на Софьяна Диопа, который не реализовал удар в серии.

    Франция. Кубок лиги. Полуфинал

    Генгам — Монако — 2:2 (0:2; 2:2; 5:4 по пенальти)

    Голы: 0:1 – Лопес, 18; 0:2 – Головин, 24; 1:2 – Менди, 46; 2:2 – Тюрам, 55.

    Результаты Кубка французской лиги

    Календарь Кубка французской лиги

    Источник: Бомбардир

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    30.01.2019 01:22
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 30 января 2019, 12:49

      Теперь все силы надо отдать на Лигу1.

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > zigbert 30 января 2019, 13:11

      ну да, после того, как вылетели со всех остальных турниров)))

      3
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      Рейтинг: +28517

      JTherry 30 января 2019, 11:01

      Монако проиграло самой худшей команде лиги, команде, которую недавно ПСЖ вынес со счетом 9:0!!! недаром Жардим хочет расстаться с половиной игроков, но это - его собственный "багаж"...

      3
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      Рейтинг: +1236

      омск55 30 января 2019, 07:09

      Следующий гол Головина через пол года

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 30 января 2019, 06:35

      они без удалений вообще играть умеют?))))

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 30 января 2019, 06:25

      Вот и всё. Я же говорил, что не видать Монако Кубка, а значит без еврокубков остались на след. сезон. Ничего Жардим не сделает, его уволили заслуженно. Хоть бы не вылетели. Хотя, может так и надо, очиститься Лигой 2.

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