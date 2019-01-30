Кубок французской лиги. «Генгам» обыграл «Монако» и вышел в финал, Головин забил первый гол за клуб

«Генгам» вышел в финал Кубка французской Лиги.

Основное время полуфинальной закончилось со счетом 2:2. У гостей забили полузащитники Маркос Лопес и Александр Головин (первый гол за клуб). У хозяев — нападающие Александре Менди и Маркус Тюрам.

Серия пенальти завершилась со счетом 5:4.

Головин провел на поле 78 минут и был заменен на Софьяна Диопа, который не реализовал удар в серии.

Франция. Кубок лиги. Полуфинал

Генгам — Монако — 2:2 (0:2; 2:2; 5:4 по пенальти)

Голы: 0:1 – Лопес, 18; 0:2 – Головин, 24; 1:2 – Менди, 46; 2:2 – Тюрам, 55.

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