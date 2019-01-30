АПЛ. «Манчестер Юнайтед» впервые потерял очки при Сульшере, «Сити» проиграл в Ньюкасле

Матч 24 тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Бернли» закончился со счетом 2:2.

В составе хозяев отличились полузащитник Эшли Барнс и нападающий Крис Вуд. За гостей хавбек Поль Погба реализовал пенальти, а игрок обороны Виктор Линделеф сравнял счет в добавленное время.

Ничья стала для «дьяволов» первой при и. о. главного тренера Оле-Гуннаре Сульшере. Норвежец выиграл стартовые восемь матчей с общим счетом 23:5. Команда также впервые уступала в счете под его руководством.

«Манчестер Сити» в параллельной встрече проиграл «Ньюкаслу». На гол Серхио Агуэро на первой минуте хозяева ответили точными ударами Хосе Саломона Рондона и Мэтта Ритчи.

Команда Серхио Гвардиолы по-прежнему вторая в турнирной таблице. Отставание от «Ливерпуля» — два очка.

Англия. Премьер-лига. 24 тур

Манчестер Юнайтед — Бернли — 2:2 (0:0)

Голы: 0:1 — Барнс, 51; 0:2 – Вуд, 81; 1:2 – Погба, 87 (с пенальти); 2:2 – Линделеф, 90+2.

Ньюкасл Юнайтед — Манчестер Сити — 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 — Агуэро, 1; 1:1 – Рондон, 66; 2:1 – Ритчи, 80.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ