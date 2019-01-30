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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» впервые потерял очки при Сульшере, «Сити» проиграл в Ньюкасле

    Матч 24 тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед»«Бернли» закончился со счетом 2:2.

    В составе хозяев отличились полузащитник Эшли Барнс и нападающий Крис Вуд. За гостей хавбек Поль Погба реализовал пенальти, а игрок обороны Виктор Линделеф сравнял счет в добавленное время.

    Ничья стала для «дьяволов» первой при и. о. главного тренера Оле-Гуннаре Сульшере. Норвежец выиграл стартовые восемь матчей с общим счетом 23:5. Команда также впервые уступала в счете под его руководством.

    «Манчестер Сити» в параллельной встрече проиграл «Ньюкаслу». На гол Серхио Агуэро на первой минуте хозяева ответили точными ударами Хосе Саломона Рондона и Мэтта Ритчи.

    Команда Серхио Гвардиолы по-прежнему вторая в турнирной таблице. Отставание от «Ливерпуля» — два очка.

    Англия. Премьер-лига. 24 тур

    Манчестер Юнайтед — Бернли — 2:2 (0:0)

    Голы: 0:1 — Барнс, 51; 0:2 – Вуд, 81; 1:2 – Погба, 87 (с пенальти); 2:2 – Линделеф, 90+2.

    Ньюкасл Юнайтед — Манчестер Сити — 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 — Агуэро, 1; 1:1 – Рондон, 66; 2:1 – Ритчи, 80.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир

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    30.01.2019 00:55
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 30 января 2019, 12:41

      Спаслись в компенсированное время. Молодцы!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 30 января 2019, 09:18

      Тут столько перлов выдают в новостях за день, что очередному уже не удивляешься. Знания на уровне букваря...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 30 января 2019, 03:57

      В составе хозяев отличились полузащитник Эшли Барнс и нападающий Крис Вуд. За гостей хавбек Поль Погба реализовал пенальти, а игрок обороны Виктор Линделеф сравнял счет в добавленное время.

      А мне казалось МЮ дома играл, нет???

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +451

      Illars > I_R_O_N_M_A_N 30 января 2019, 09:02

      дома, конечно.
      да тут вообще косяк на косяке в статейке, у них вон и МСити на 2 очка отстает от Ливера.
      и Гвардиолу Серхио почему-то зовут

      4
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    • ...
      Рейтинг: +43

      NRM Спец 30 января 2019, 01:16

      Вспомнил старые прошлые времена)
      Тот МЮ возвращается

      2
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий 30 января 2019, 01:10

      Просто ностальгия какая-то, Ферги тайм вернулся!

      3
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      Рейтинг: +709

      VAD07 30 января 2019, 01:08

      Бенитес сделал бегитес из зоны вылета!

      3
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