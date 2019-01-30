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    «МЮ» впервые проигрывает при Сульшере. Норвежец выиграл все 8 стартовых матчей

    «Манчестер Юнайтед» принимает «Бернли» в матче 24 тура чемпионата Англии (0:1, 60 минута).

    На 51 минуте счет открыл нападающий Эшли Барнс.

    Манкунианцы впервые уступают в счете при и. о. главного тренера Уле-Гуннаре Сульшере. Специалист занял пост 22 декабря, сменив Жозе Моуринью, и выиграл все восемь игр с общим счетом 23:5.

    Следить за событиями встречи на «Олд Траффорд» можно здесь.

    «МЮ» при Сульшере:

    18 тур АПЛ Кардифф – Манчестер Юнайтед – 1:5 (1:3)

    19 тур АПЛ Манчестер Юнайтед – Хаддерсфилд – 3:1 (1:0)

    20 тур АПЛ Манчестер Юнайтед – Борнмут – 4:1 (3:1)

    21 тур АПЛ Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Юнайтед – 0:2 (0:0)

    1/32 Кубка Англии Манчестер Юнайтед – Рединг – 2:0 (2:0)

    22 тур АПЛ Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед — 0:1 (0:1)

    23 тур АПЛ Манчестер Юнайтед — Брайтон & Хов Альбион — 2:1 (2:0)

    1/16 Кубка Англии Арсенал — Манчестер Юнайтед — 1:3 (1:2)

    Источник: Бомбардир

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    30.01.2019 00:18
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 30 января 2019, 08:00

      Почему проигрывает...

      0
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      ...
      Рейтинг: +334

      maratagliulin > mihail200606 30 января 2019, 11:58

      Это была онлайн-информация

      0
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    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 30 января 2019, 07:22

      Очко есть. Это ещё не поражение )

      3
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    • ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 30 января 2019, 01:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Деградировали в ы е б ы в а л и с ь вот и результат

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +393

      jengais 30 января 2019, 01:07

      Молодцы! Хорошо отыгрались, в традициях МЮ))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 30 января 2019, 00:49

      А вот и не проигрывает!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 30 января 2019, 00:49

      Что значит " Всё восемь стартовых игр " ?
      Стартовых игр обычно по восемь ? Или у авторов этого сайта с головой плохо ?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12345

      DeStar 30 января 2019, 00:25

      Новость прямо во время матча, а есл отыграется на ничью или даже победу ?)

      2
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      ...
      Рейтинг: +122

      Эльхан > DeStar 30 января 2019, 00:54

      Однако отыгрались :)

      5
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      ...
      Рейтинг: +9

      FiFa_2015 > DeStar 30 января 2019, 01:29

      афтор асёл)

      3
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