«МЮ» впервые проигрывает при Сульшере. Норвежец выиграл все 8 стартовых матчей

«Манчестер Юнайтед» принимает «Бернли» в матче 24 тура чемпионата Англии (0:1, 60 минута).

На 51 минуте счет открыл нападающий Эшли Барнс.

Манкунианцы впервые уступают в счете при и. о. главного тренера Уле-Гуннаре Сульшере. Специалист занял пост 22 декабря, сменив Жозе Моуринью, и выиграл все восемь игр с общим счетом 23:5.

Следить за событиями встречи на «Олд Траффорд» можно здесь.

«МЮ» при Сульшере:

18 тур АПЛ Кардифф – Манчестер Юнайтед – 1:5 (1:3)

19 тур АПЛ Манчестер Юнайтед – Хаддерсфилд – 3:1 (1:0)

20 тур АПЛ Манчестер Юнайтед – Борнмут – 4:1 (3:1)

21 тур АПЛ Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Юнайтед – 0:2 (0:0)

1/32 Кубка Англии Манчестер Юнайтед – Рединг – 2:0 (2:0)

22 тур АПЛ Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед — 0:1 (0:1)

23 тур АПЛ Манчестер Юнайтед — Брайтон & Хов Альбион — 2:1 (2:0)

1/16 Кубка Англии Арсенал — Манчестер Юнайтед — 1:3 (1:2)