Рамос: «Мои удары Паненки показывают, что я уверен в себе и счастлив»

ну все так все..... я тоже не железный...
четыре дня подряд без ночи....
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос в первом матче 1/4 финала Кубка Испании против «Жироны» (4:2) забил гол с пенальти. Футболист выполнил удар в стиле Антонина Паненки.
«Таким образом выражаю индивидуальность. Они показывают, что я уверен в себе и счастлив. Правда, бить так постоянно не смогу, поскольку вратари привыкнут к таким ударам», – цитирует испанца Marca.
- В игре с «Жироной» Рамос сделал дубль.
- В текущем сезоне Примеры защитник забил четыре гола.
- Футболисту 32 года.