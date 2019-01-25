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    Рамос: «Мои удары Паненки показывают, что я уверен в себе и счастлив»

    Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос в первом матче 1/4 финала Кубка Испании против «Жироны» (4:2) забил гол с пенальти. Футболист выполнил удар в стиле Антонина Паненки.

    «Таким образом выражаю индивидуальность. Они показывают, что я уверен в себе и счастлив. Правда, бить так постоянно не смогу, поскольку вратари привыкнут к таким ударам», – цитирует испанца Marca.

    • В игре с «Жироной» Рамос сделал дубль.
    • В текущем сезоне Примеры защитник забил четыре гола.
    • Футболисту 32 года.

    Источник: Marca

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    25.01.2019 08:21
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    Комментарии104
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 29 января 2019, 22:41

      ну все так все..... я тоже не железный...
      четыре дня подряд без ночи....

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 29 января 2019, 22:50

      Давай, Андрюша, отдыхай. Я базу забью.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 29 января 2019, 22:38

      Я тоже пришвартовываюсь к кровати.Всего доброго. Спокойной ночи!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 29 января 2019, 22:50

      До завтра, Саша, спокойной ночи.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 29 января 2019, 22:36

      Пум-пум....
      Без капитана,безнадзорно...без Calypso..
      Идём ко дну до завтра.
      с тазиком из гипса.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 29 января 2019, 22:15

      шинник (с) - Валерий Николаев , как постарел...

      ты на Юрия Николаева посмотри.... всё ещё "утренняя звезда" ...правда на закате)

      7
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 29 января 2019, 22:22

      Ещё на Игоря мне подскажи,на Николаева..
      Перебираешь..на скаку..
      щаб.ля.об.лаю.я.((((

      6
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > shinnik 29 января 2019, 22:26

      это который "старая мельница" .... в утиль этого дельфина вместе с его вшивой русалкой

      5
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 29 января 2019, 22:09

      Вот как то так. По счету конечно неожиданно.

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 29 января 2019, 22:07

      Спартак вынес всех на этом турнире. Посмотрим как начнёт чемпионат.

      6
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 29 января 2019, 22:10

      Лихштайнер уже "наливает из гафина" ))

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 29 января 2019, 22:16

      Маленький, но успех. Но всё ещё впереди.

      6
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 29 января 2019, 22:17

      Лихштайнер сейчас в Лондоне накатывает виски ,в честь победы Спартака.

      6
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 29 января 2019, 22:18

      я уверен что он тихоря по ночам , в тайне от жены, "спартаковку"
      гонит )) возможно на дрожжах... что бы голова у всех потом болела)

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 29 января 2019, 22:20

      Глушак передал рецепт "миллеровки". )))

      6
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 29 января 2019, 22:21

      Голова не будет болеть ,если качественно подойти к этому вопросу.

      4
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 29 января 2019, 22:25

      у питерских от "спартаковки" по любому голова трескаться начнёт....вон Панов отхлебнул...))

      4
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 29 января 2019, 22:34

      Он теперь в наших рядах ,как ему не отхлебнуть.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 29 января 2019, 21:53

      Рубик (с) - это как на кубке мира по биатлону....

      я уже говорил что в этих батлах ты Фуркад....осталось выяснить, если тут Бё...?

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 29 января 2019, 21:53

      Тут выстрелить удачно может каждый в отдельно взятом батле, как в биатлоне на дистанции.

      6
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 29 января 2019, 21:55

      тут три с утра сибирских Бёёё было..
      Ели откачали...)
      С.ц.ука..железное сибирское здоровье..

      7
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 29 января 2019, 22:01

      рубилово продолжается... благодаря Максу вы на международный уровень вышли ... ))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 29 января 2019, 22:05

      Можно и так считать.)))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > shinnik 29 января 2019, 22:11

      (с) - тут три с утра сибирских Бёёёё было.

      одного, того что из Кемерово на всех хватит..)

      5
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    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 29 января 2019, 21:03

      Не наверное не досмотрю сегодня, что-то глаза в кучу, пошёл баиньки..

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 29 января 2019, 21:10

      Спокойной ночи. Серёга ! А я на сериал переключил "Возмездие".

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 29 января 2019, 21:57

      Валерий Николаев..
      Блин,как постарел..
      "Возмездие."
      пока.
      Я тоже. не у дел..

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 29 января 2019, 22:06

      Я его не вижу здесь.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 29 января 2019, 22:29

      " А я на сериал переключил "Возмездие"."?(с)
      ------------
      ты как сегодня .зёма..?

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 29 января 2019, 22:31

      Смотрю его.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 29 января 2019, 20:52

      Да не по игре, но пока по моему предположению все верно.

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 29 января 2019, 20:55

      Ща Палыч пистон вставит и забегают во втором тайме.)))

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      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 29 января 2019, 20:37

      Локо играет интересней, но впереди решающий обостряющий или голевой пас не могут дать как и пробить с ходу, всё ногу подбирают. Ну а в защите пожарят, под прессингом уже не знают как сыграть и кому отдать мяч.

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