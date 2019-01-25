Рамос: «Мои удары Паненки показывают, что я уверен в себе и счастлив»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос в первом матче 1/4 финала Кубка Испании против «Жироны» (4:2) забил гол с пенальти. Футболист выполнил удар в стиле Антонина Паненки.

«Таким образом выражаю индивидуальность. Они показывают, что я уверен в себе и счастлив. Правда, бить так постоянно не смогу, поскольку вратари привыкнут к таким ударам», – цитирует испанца Marca.