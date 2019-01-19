Серия А. Эль-Шаарави принес «Роме» победу над «Торино»

Встреча 20 тура чемпионата Италии «Рома» – «Торино» завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

За римлян забили защитник Александр Коларов, хавбеки Николо Дзаниоло и Стефан Эль-Шаарави. В составе гостей забили полузащитники Томас Ринкон и Кристиан Ансальди.

Команда Эусебио Ди Франческо набрала 33 очка и поднялась на четвертое место в турнирной таблице. «Лацио» и «Милан», которых обогнала «Рома», еще не сыграли свои матчи 20 тура.

У туринского клуба 27 баллов и девятое место.

Италия. Серия А. 20-й тур

Рома – Торино – 3:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Дзаниоло, 15; 2:0 – Коларов, 34 (с пенальти); 2:1 – Ринкон, 51; 2:2 – Ансальди, 67; 3:2 – Эль-Шаарави, 73.

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