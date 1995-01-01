АПЛ. «Тоттенхэм» проиграл «Вулверхэмптону», «Эвертон» – «Брайтону»

Состоялись некоторые матчи 20 тура АПЛ. В частности, «Тоттенхэм» уступил дома выходцу из Чемпионшипа. Единственный гол у лондонцев забил Гарри Кейн.

В другой встрече «Эвертон» проиграл «Брайтону». У хозяев единственный гол забил Юрген Локадия.

Чемпионат Англии. АПЛ. 20-й тур

Брайтон – Эвертон – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Локадия, 59.

Лестер – Кардифф – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Камараса, 90+2.

Тоттенхэм – Вулверхэмптон – 1:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Кейн, 22; 1:1 – Боли, 72; 1:2 – Хименес, 84; 1:3 – Кошта, 87.

Уотфорд – Ньюкасл – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Рондон, 29; 1:1 – Дукуре, 82.

Фулхэм – Хаддерсфилд – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Митрович, 90+1.

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