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    АПЛ. «Тоттенхэм» проиграл «Вулверхэмптону», «Эвертон» – «Брайтону»

    Состоялись некоторые матчи 20 тура АПЛ. В частности, «Тоттенхэм» уступил дома выходцу из Чемпионшипа. Единственный гол у лондонцев забил Гарри Кейн.

    В другой встрече «Эвертон» проиграл «Брайтону». У хозяев единственный гол забил Юрген Локадия.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 20-й тур

    Брайтон – Эвертон – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Локадия, 59.

    Лестер – Кардифф – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Камараса, 90+2.

    Тоттенхэм – Вулверхэмптон – 1:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кейн, 22; 1:1 – Боли, 72; 1:2 – Хименес, 84; 1:3 – Кошта, 87.

    Уотфорд – Ньюкасл – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Рондон, 29; 1:1 – Дукуре, 82.

    Фулхэм – Хаддерсфилд – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Митрович, 90+1.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +44094

      zigbert 23 минуты назад

      Вот кто бы мог подумать?

      0
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      Рейтинг: +290

      sergey610 46 минут назад

      Да, Тот подвёл.

      1
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      Рейтинг: +2022

      Таганский 58 минут назад

      Приятная неожиданность..

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      Рейтинг: +786

      Dimka_Foxy 1 час назад

      О, нормально.

      1
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      Рейтинг: +275

      LMI 1 час назад

      О волки петушню поимели, да и у них же в курятнике. Молодцы.

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