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    The Guardian включил Черышева в топ-100 лучших игроков 2018 года. Россиянин стоит выше Озила, Виллиана, Игуаина и Косты

    Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев вошел в сотню лучших футболистов мира по итогам 2018 года по версии The Guardian. Сегодня британское издание опубликовало места с 100-го по 71-е. Россиянин расположился на 87-й строчке.

    Черышев опередил в рейтинге таких известных игроков, как хавбек «Арсенала» Месут Озил, нападающий «Челси» Оливье Жиру и полузащитник лондонцев Виллиан, хавбек дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель, форвард «Милана» Гонсало Игуаин и нападающий «Атлетико» Диего Коста.

    В составлении рейтинга приняли участие группа из 225 экспертов The Guardian из 69 стран.

    Источник: The Guardian

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    18.12.2018 17:33
    Комментарии7
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      Рейтинг: +369

      Docentusa 5 часов назад

      Что за бред?! Не считая ЧМ, просто нуль!!!

      1
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      Рейтинг: +1132

      Superviser77 11 часов назад

      Считаю это нормальным.... Дениска на ЧМ отлично сыграл...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +187

      Igreks 16 часов назад

      Смешно наверное не мне одному))

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      Рейтинг: +897

      richi 16 часов назад

      Какая разница, Черышев же не из Спартака.

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      Рейтинг: +959

      directorpg 20 часов назад

      Хорошая новость, радует

      1
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      Рейтинг: +283

      LAY394 20 часов назад

      интересно

      0
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      Рейтинг: +2652

      la verdad 21 час назад

      В Гардиан давно футбол не смотрели

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