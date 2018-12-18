The Guardian включил Черышева в топ-100 лучших игроков 2018 года. Россиянин стоит выше Озила, Виллиана, Игуаина и Косты

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев вошел в сотню лучших футболистов мира по итогам 2018 года по версии The Guardian. Сегодня британское издание опубликовало места с 100-го по 71-е. Россиянин расположился на 87-й строчке.

Черышев опередил в рейтинге таких известных игроков, как хавбек «Арсенала» Месут Озил, нападающий «Челси» Оливье Жиру и полузащитник лондонцев Виллиан, хавбек дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель, форвард «Милана» Гонсало Игуаин и нападающий «Атлетико» Диего Коста.

В составлении рейтинга приняли участие группа из 225 экспертов The Guardian из 69 стран.