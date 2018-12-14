Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Бенитес – лучший тренер АПЛ в ноябре. Он получил награду в седьмой раз в карьере

    Бенитес – лучший тренер АПЛ в ноябре. Он получил награду в седьмой раз в карьере

    АПЛ назвала имя лучшего тренера ноября. Им стал Рафаэль Бенитес, возглавляющий «Ньюкасл».

    В прошлом месяце «Ньюкасл» одержали три победы в трех матчах (над «Уотфордом», «Борнмутом» и «Бернли»).

    Испанец получил приз лучшему тренеру месяца в АПЛ в седьмой раз в карьере [ранее Бенитес уже работал в Англии с «Ливерпулем» и «Челси»]. Только пять человек выиграли награду большее количество раз: Мартин О'Нил, Гарри Реднапп (оба – по 8), Дэвид Мойес (10), Арсен Венгер (15) и Алекс Фергюсон (27).

    После 16-ти туров «Ньюкасл» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 13 очков.

    Источник: Официальный сайт АПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.12.2018 16:27
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +147

      JellyBean 14 декабря 2018, 18:12

      Странное решение..15 место..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > JellyBean 14 декабря 2018, 19:31

      Поддержу!!!...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 