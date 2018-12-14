Бенитес – лучший тренер АПЛ в ноябре. Он получил награду в седьмой раз в карьере

АПЛ назвала имя лучшего тренера ноября. Им стал Рафаэль Бенитес, возглавляющий «Ньюкасл».

В прошлом месяце «Ньюкасл» одержали три победы в трех матчах (над «Уотфордом», «Борнмутом» и «Бернли»).

Испанец получил приз лучшему тренеру месяца в АПЛ в седьмой раз в карьере [ранее Бенитес уже работал в Англии с «Ливерпулем» и «Челси»]. Только пять человек выиграли награду большее количество раз: Мартин О'Нил, Гарри Реднапп (оба – по 8), Дэвид Мойес (10), Арсен Венгер (15) и Алекс Фергюсон (27).

После 16-ти туров «Ньюкасл» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 13 очков.