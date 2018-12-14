Победа над «Карабахом» – 22-й матч подряд без поражений для «Арсенала»

«Арсенал» со счетом 1:0 обыграл «Карабах» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

Команда Унаи Эмери вышла в плей-офф турнира с первого места в группе.

Беспроигрышная серия «канониров» составила 22 матча. Последний раз команда проигрывала в августе – выездная встреча 2-го тура английской Премьер-лиги против «Челси» завершилась со счетом 2:3.

После 16-ти туров чемпионата Англии лондонский клуб занимает пятое место в турнирной таблице. В воскресенье, 16-го декабря, футболисты Эмери сыграют на выезде с «Саутгемптоном».

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