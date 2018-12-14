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    • Победа над «Карабахом» – 22-й матч подряд без поражений для «Арсенала»

    Победа над «Карабахом» – 22-й матч подряд без поражений для «Арсенала»

    «Арсенал» со счетом 1:0 обыграл «Карабах» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

    Команда Унаи Эмери вышла в плей-офф турнира с первого места в группе.

    Беспроигрышная серия «канониров» составила 22 матча. Последний раз команда проигрывала в августе – выездная встреча 2-го тура английской Премьер-лиги против «Челси» завершилась со счетом 2:3.

    После 16-ти туров чемпионата Англии лондонский клуб занимает пятое место в турнирной таблице. В воскресенье, 16-го декабря, футболисты Эмери сыграют на выезде с «Саутгемптоном».

    Промежуточные итоги Лиги Европы: много неудачников и неожиданный бомбардир

    Источник: Бомбардир

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    14.12.2018 01:42
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +101395

      zigbert 14 декабря 2018, 13:12

      Видна рука тренера.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 14 декабря 2018, 06:33

      С чем Арсенал и поздравляем!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +502

      Евгений П 14 декабря 2018, 06:13

      Эмери - настоящий фанат и мастер своего дела

      2
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