Полузащитник сборной России Роман Зобнин прокомментировал результаты жеребьевки к отборочному этапу Евро-2020. В группе I сыграют команды Бельгии, России, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

«В принципе, достаточно ровная группа. Можно выделить три команды – Шотландию, Россию и Бельгию. Помню матч с «Рейнджерс» на выезде, было очень тяжело играть.

Думаю, проходных матчей не будет ни с одной сборной. Прежде всего, нужно обращать внимание на себя, свою игру. Что касается самой тяжелой группы, то наверное это та, в которой сыграют Германия и Голландия», – сказал Зобнин.

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