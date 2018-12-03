Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Зобнин – об отборе к Евро-2020: «Достаточно ровная группа»

    Полузащитник сборной России Роман Зобнин прокомментировал результаты жеребьевки к отборочному этапу Евро-2020. В группе I сыграют команды Бельгии, России, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

    «В принципе, достаточно ровная группа. Можно выделить три команды – Шотландию, Россию и Бельгию. Помню матч с «Рейнджерс» на выезде, было очень тяжело играть.

    Думаю, проходных матчей не будет ни с одной сборной. Прежде всего, нужно обращать внимание на себя, свою игру. Что касается самой тяжелой группы, то наверное это та, в которой сыграют Германия и Голландия», – сказал Зобнин.

    Россия узнала соперников по отбору на Евро-2020. Сложно, но проходимо

    «Замените Черчесова на Кононова, тогда пройдем». Фанаты обсуждают перспективы России на Евро-2020

    Источник: Официальный твиттер сборной России

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.12.2018 00:02
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 3 декабря 2018, 12:28

      Бельгийцы здесь фавориты. Для нас все решится в матче с шотландцами.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 декабря 2018, 10:05

      Может по росту и ровная, но по мастерству...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7798

      mihail200606 3 декабря 2018, 08:33

      Ты дебил совсем? Вы Бельгии не ровня...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1396

      Lilipyt 3 декабря 2018, 02:41

      Теперь не турнир, а какая то херня. За пол года два-три матча можно посмотреть. В основном хилячки играют, выкатывай третий состав, иди дальше...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 3 декабря 2018, 01:52

      Ровная конечно! Во всех командах кроме Бельгии играют любители

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1396

      Lilipyt > panmon 3 декабря 2018, 02:39

      и в Шотландии... -_-

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 3 декабря 2018, 00:33

      Абсолютно ровная: Сан-Марино запросто может накласть Бельгии, даже на выезде. Фаворита нет!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +562

      Elisey13 3 декабря 2018, 00:17

      Ровней не куда)))

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 