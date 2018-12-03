РПЛ. Тур завершился поражением «Зенита» в Туле

В понедельник, 3 декабря, в Туле состоялся заключительный матч 16 тура РПЛ, в котором местный «Арсенал» принял лидера чемпионата России «Зенит» (4:2).

РПЛ. 16-й тур

Рубин (Казань) – Динамо (Москва) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Луценко, 70 (в свои ворота); 1:1 – Грулев, 86.

Енисей (Красноярск) – Ахмат (Грозный) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Мохаммади, 70; 1:1 – Кичин, 81 (с пенальти).

Анжи (Махачкала) – Уфа – 0:0

Краснодар – Урал (Екатеринбург) – 2:0

Голы: 1:0 – Сулейманов, 57; 2:0 – Игнатьев, 76.

Ростов (Ростов-на-Дону) – ЦСКА – 0:0

Спартак (Москва) – Локомотив (Москва) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Глушаков, 5; 2:0 – Адриано, 37; 2:1 – Фарфан, 80.

Арсенал (Тула) – Зенит (Санкт-Петербург) – 4:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Кангва, 6; 1:1 – Кузяев, 21; 2:1 – Мирзов, 38; 2:2 – Эрнани, 57; 3:2 – Кангва, 75; 4:2 – Бакаев, 77.

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