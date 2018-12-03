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    РПЛ. Тур завершился поражением «Зенита» в Туле

    В понедельник, 3 декабря, в Туле состоялся заключительный матч 16 тура РПЛ, в котором местный «Арсенал» принял лидера чемпионата России «Зенит» (4:2).

    РПЛ. 16-й тур

    Рубин (Казань) – Динамо (Москва) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Луценко, 70 (в свои ворота); 1:1 – Грулев, 86.

    Енисей (Красноярск) – Ахмат (Грозный) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Мохаммади, 70; 1:1 – Кичин, 81 (с пенальти).

    Анжи (Махачкала) – Уфа – 0:0

    Краснодар – Урал (Екатеринбург) – 2:0

    Голы: 1:0 – Сулейманов, 57; 2:0 – Игнатьев, 76.

    Ростов (Ростов-на-Дону) – ЦСКА – 0:0

    Спартак (Москва) – Локомотив (Москва) – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Глушаков, 5; 2:0 – Адриано, 37; 2:1 – Фарфан, 80.

    Арсенал (Тула) – Зенит (Санкт-Петербург) – 4:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Кангва, 6; 1:1 – Кузяев, 21; 2:1 – Мирзов, 38; 2:2 – Эрнани, 57; 3:2 – Кангва, 75; 4:2 – Бакаев, 77.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.12.2018 22:00
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    Комментарии67
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      Рейтинг: +8945

      GoLenaStop 4 декабря 2018, 20:51

      это была хорошая охота...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 4 декабря 2018, 14:04

      Зенит был жалок и смешон. Особенно хорош Мевля, который Миха!

      1
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      Рейтинг: +16

      Soccer the nice 4 декабря 2018, 08:22

      Арсенал - КРасаВА.

      3
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      Рейтинг: +466

      dik_fransis 4 декабря 2018, 08:08

      надо быть сказочными долбо-бами что бы просрать преимущество в очках которое они имели

      1
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      Рейтинг: +466

      dik_fransis 4 декабря 2018, 08:06

      когда ростов их вынес в кубке 3-1 посыпались отмазки гнилые что кубок им не нужен теперь их выносит арсенал-видно чемпионат россии тоже пофиг чего ещё ждать от болота???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 4 декабря 2018, 02:11

      Арсенал - молодцы!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3824

      anatolich72 4 декабря 2018, 00:11

      "По опросам ВЦИОМ ЗЕНИТ НЕ ДОЛЖЕН БЫЛ ПРОИГРАТЬ" ХА, ХА

      1
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 4 декабря 2018, 00:01

      Браво, Арсенал!!

      6
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 3 декабря 2018, 23:12

      И это отлично! С победой Арсенал! Давно пора было зине накинуть с лихвой за их г..вно-футбол и вечные отскоки и набор очков при отвратнейшей игре.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +2797

      игорь антошкин 3 декабря 2018, 23:11

      сегодня был на Арсенал-Зенит. просто потрясающе. Семак как всегда ныл.

      4
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