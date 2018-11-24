АПЛ. «Манчестер Сити» забил четыре гола «Вест Хэму», «МЮ» сыграл вничью с «Кристал Пэлас»

ничто не предвещало разгрома на Викаридж Роуд.особенно трудно было бы в это поверить,наблюдая происходящее на поле,в первом тайме.но Ливерпуль прибавил и добился трудной,но уверенной по счету,победы.конечно,отметил бы второй забитый мяч.ну,а теперь-не дрогнуть в Париже!
«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» в матче 13-го тура АПЛ со счетом 4:0. «Сити» с 35-ю очками занимает первую строчку в таблице, «Вест Хэм» с 12-ю очками идет на 13-м месте.
В другом матче «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» – 0:0. Манчестерский клуб с 21 очком идет на седьмом месте, «Кристал Пэлас» с 9-ю очками занимает 15-е место.
Чемпионат Англии. АПЛ. 13-й тур
Голы: 1:0 – Мюррей, 15; 1:1 – Варди, 79.
Удаление: нет – Мэдисон, 28.
Вест Хэм – Манчестер Сити – 0:4 (0:3)
Голы: 0:1 – Давид Силва, 11; 0:2 – Стерлинг, 19; 0:3 – Сане, 34; 0:4 – Сане, 90+3.
Голы: 1:0 – Сигурдссон, 59.
Фулхэм – Саутгемптон – 3:2 (2:1)
Голы: 0:1 – Армстронг, 18; 1:1 – Митрович, 33; 2:1 – Шюррле, 43; 2:2 – Армстронг, 53; 3:2 – Митрович, 63.
Уотфорд – Ливерпуль – 0:3 (0:0)
Голы: 0:1 – Салах, 67; 0:2 – Александр-Арнольд, 76; 0:3 – Фирмино, 89.
Удаление: нет – Хендерсон, 82.
Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас – 0:0