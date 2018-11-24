АПЛ. «Манчестер Сити» забил четыре гола «Вест Хэму», «МЮ» сыграл вничью с «Кристал Пэлас»

«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» в матче 13-го тура АПЛ со счетом 4:0. «Сити» с 35-ю очками занимает первую строчку в таблице, «Вест Хэм» с 12-ю очками идет на 13-м месте.

В другом матче «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» – 0:0. Манчестерский клуб с 21 очком идет на седьмом месте, «Кристал Пэлас» с 9-ю очками занимает 15-е место.

Чемпионат Англии. АПЛ. 13-й тур

Брайтон – Лестер – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Мюррей, 15; 1:1 – Варди, 79.

Удаление: нет – Мэдисон, 28.

Вест Хэм – Манчестер Сити – 0:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Давид Силва, 11; 0:2 – Стерлинг, 19; 0:3 – Сане, 34; 0:4 – Сане, 90+3.

Эвертон – Кардифф – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Сигурдссон, 59.

Фулхэм – Саутгемптон – 3:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Армстронг, 18; 1:1 – Митрович, 33; 2:1 – Шюррле, 43; 2:2 – Армстронг, 53; 3:2 – Митрович, 63.

Уотфорд – Ливерпуль – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Салах, 67; 0:2 – Александр-Арнольд, 76; 0:3 – Фирмино, 89.

Удаление: нет – Хендерсон, 82.

Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас – 0:0

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