Завершился 15-й тур РПЛ. «Зенит» обыграл «Ростов», «Спартак» выиграл у «Крыльев Советов»

Кое кто уже поздравляет Зенит с чемпионством!
Безусловно ,основания для этого имеются.
Отрыв достаточно большой.
Весна покажет.
Отдыхайте.
В воскресенье 15-й тур российской Премьер-лиги продолжится тремя матчами.
«Спартак» под руководством Олега Кононова победил «Крылья Советов» (3:1), «Краснодар» разгромил тульский «Арсенал» (3:0)
В последнем матче игрового дня «Зенит» выиграл у «Ростова» (2:0).
РПЛ. 15-й тур
Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Магнуссон, 57; 0:2 – Жамалетдинов, 90+7.
Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:2 (1:1)
Голы: 1:0 – Смолов, 26; 1:1 – Кулаков, 31; 1:2 – Эль-Кабир, 51 (с пенальти).
Динамо (Москва) – Енисей (Красноярск) – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Комков, 3; 1:1 – Жоаозиньо, 53 (с пенальти); 1:2 – Ятченко, 55.
Гол: 1:0 – Сутромин, 80.
Анжи (Махачкала) – Рубин (Казань) – 1:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Калинин, 27; 1:1 – Долгов, 36.
Краснодар – Арсенал (Тула) – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Вандерсон, 40; 2:0 – Игнатьев, 48; 3:0 – Сулейманов, 76.
Спартак (Москва) – Крылья Советов (Самара)
Голы: 0:1 – Корниленко, 49; 1:1 – Ханни, 59; 2:1 – Мельгарехо, 60; 3:1 – Адриано, 90.
Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Дриусси, 12; 2:0 – Ерохин, 63.