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    Завершился 15-й тур РПЛ. «Зенит» обыграл «Ростов», «Спартак» выиграл у «Крыльев Советов»

    В воскресенье 15-й тур российской Премьер-лиги продолжится тремя матчами.

    «Спартак» под руководством Олега Кононова победил «Крылья Советов» (3:1), «Краснодар» разгромил тульский «Арсенал» (3:0)

    В последнем матче игрового дня «Зенит» выиграл у «Ростова» (2:0).

    РПЛ. 15-й тур

    Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Магнуссон, 57; 0:2 – Жамалетдинов, 90+7.

    Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Смолов, 26; 1:1 – Кулаков, 31; 1:2 – Эль-Кабир, 51 (с пенальти).

    Динамо (Москва) – Енисей (Красноярск) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Комков, 3; 1:1 – Жоаозиньо, 53 (с пенальти); 1:2 – Ятченко, 55.

    Оренбург – Уфа – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Сутромин, 80.

    Анжи (Махачкала) – Рубин (Казань) – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Калинин, 27; 1:1 – Долгов, 36.

    Краснодар – Арсенал (Тула) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Вандерсон, 40; 2:0 – Игнатьев, 48; 3:0 – Сулейманов, 76.

    Спартак (Москва) – Крылья Советов (Самара)

    Голы: 0:1 – Корниленко, 49; 1:1 – Ханни, 59; 2:1 – Мельгарехо, 60; 3:1 – Адриано, 90.

    Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дриусси, 12; 2:0 – Ерохин, 63.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.11.2018 21:26
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +11581

      alex1951 25 ноября 2018, 22:38

      Кое кто уже поздравляет Зенит с чемпионством!
      Безусловно ,основания для этого имеются.
      Отрыв достаточно большой.
      Весна покажет.
      Отдыхайте.

      0
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      Рейтинг: -546

      massaboss 25 ноября 2018, 21:43

      И уж чего только Москва не придумала, и 2х игроков Зенита и Краснодара закрыла, а все равно они первые. Напрягись столица.....

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 ноября 2018, 21:38

      Не спартак выиграл, а судья Москалев!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +3782

      anatolich72 > prezent2017 25 ноября 2018, 22:39

      смотри обзор, результативные ошибки были в обе стороны.

      1
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > anatolich72 26 ноября 2018, 09:37

      Ошибка ошибке рознь.

      0
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      Рейтинг: +1532

      starche 25 ноября 2018, 18:57

      Зениту давно пора сыграть в полную силу.

      3
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      Рейтинг: +491

      arrivalgist 25 ноября 2018, 18:40

      Ну посмотрим, что покажет Зенит. Последнее время содержание конечно было не суперским, но когда то надо уже выходить из спада.

      2
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 25 ноября 2018, 17:00

      Ну чё, страна!!! Болеем за Ростов???

      1
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      ...
      Рейтинг: +3282

      woyser > geroin161 25 ноября 2018, 20:23

      Член вам от Дальнего Востока!!!

      1
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 25 ноября 2018, 15:12

      Крылья натрите им пяточки!!!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 ноября 2018, 11:07

      Такое ощущение, что и Тула выше спама может оказаться.

      0
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      Рейтинг: +67857

      portero 25 ноября 2018, 10:21

      в ФНЛ закончили , зачем два последних тура в РПЛ , большинство игр в минус играть придется и это не футбол. в декабре лучше отдыхать.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > portero 25 ноября 2018, 11:07

      Только в Питере комфорт.

      3
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      Рейтинг: +7031

      mamba9090909 25 ноября 2018, 09:59

      Зенит, победитель первого круга.

      1
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