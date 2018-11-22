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    Дрогба – после ухода из футбола: «Если кто-то говорит, что ты мечтаешь о невозможном – поблагодари его и работай усерднее»

    Экс-нападающий «Челси» и сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба подвел итог профессиональным выступлениям. 9-го ноября он объявил о завершении карьеры в возрасте 40 лет.

    «1989-й – год, когда все началось. Когда я смотрю на эту фотографию и думаю о последних 20-ти годах своей профессиональной карьеры, я испытываю огромную гордость за все достижения и огромное приключение, которое сформировало меня как мужчину.

    Если кто-то говорит тебе, что ты мечтаешь о невозможном – поблагодари его и работай усерднее, чтобы воплотить свои мечты в жизнь.

    Хочу поблагодарить всех игроков, тренеров, команды и болельщиков, которые были со мной.

    Огромное спасибо моей семье, моей личной команде поддержки, которая видела все мои взлеты и падения. С оптимизмом предвкушаю следующую главу [жизни] и надеюсь, что на нее бог благословит меня настолько же сильно, как и на мою карьеру», – подписал Дрогба детскую фотографию на поле.

    Ивуариец пополнил состав «Челси» в 2004 году после шести лет выступлений в Лиге 1 за «Ле-Ман», «Генгам» и «Марсель». За девять сезонов (с учетом возвращения в сезоне-2014/15) в лондонском клубе он забил 104 гола в 254 матчах и 14 трофеев, включая Лигу чемпионов и четыре титула чемпиона Премьер-лиги.

    После «Челси» Дрогба выступал за «Шанхай Шэньхуа», «Галатасарай», «Монреаль Импакт» и «Финикс Райзинг». Подписав контракт с клубом из Финикса в апреле 2017-го года, он также стал его совладельцем.

    В составе сборной форвард выступил на восьми крупных турнирах – в том числе трех чемпионатах мира и двух Кубках африканских наций, где «слоны» уступили в финалах.

    Источник: Твиттер Дидье Дрогба

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    22.11.2018 01:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 22 ноября 2018, 15:07

      Выдающийся футболист.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +150

      Dimasax74 22 ноября 2018, 06:09

      Респект

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1351

      15112007 22 ноября 2018, 06:04

      ...поблагодари его и работай усерднее, - крутые слова

      2
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu > 15112007 22 ноября 2018, 09:33

      Эти слова,надо распечатать и повесить в раздевалке наших игроков...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1970

      Romio-xxx 22 ноября 2018, 04:55

      Легенда!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -46

      pavelgronov 22 ноября 2018, 01:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- https://numl.org/dYQ

      -4
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