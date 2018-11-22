Дрогба – после ухода из футбола: «Если кто-то говорит, что ты мечтаешь о невозможном – поблагодари его и работай усерднее»

Экс-нападающий «Челси» и сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба подвел итог профессиональным выступлениям. 9-го ноября он объявил о завершении карьеры в возрасте 40 лет.

«1989-й – год, когда все началось. Когда я смотрю на эту фотографию и думаю о последних 20-ти годах своей профессиональной карьеры, я испытываю огромную гордость за все достижения и огромное приключение, которое сформировало меня как мужчину.

Если кто-то говорит тебе, что ты мечтаешь о невозможном – поблагодари его и работай усерднее, чтобы воплотить свои мечты в жизнь.

Хочу поблагодарить всех игроков, тренеров, команды и болельщиков, которые были со мной.

Огромное спасибо моей семье, моей личной команде поддержки, которая видела все мои взлеты и падения. С оптимизмом предвкушаю следующую главу [жизни] и надеюсь, что на нее бог благословит меня настолько же сильно, как и на мою карьеру», – подписал Дрогба детскую фотографию на поле.

Ивуариец пополнил состав «Челси» в 2004 году после шести лет выступлений в Лиге 1 за «Ле-Ман», «Генгам» и «Марсель». За девять сезонов (с учетом возвращения в сезоне-2014/15) в лондонском клубе он забил 104 гола в 254 матчах и 14 трофеев, включая Лигу чемпионов и четыре титула чемпиона Премьер-лиги.

После «Челси» Дрогба выступал за «Шанхай Шэньхуа», «Галатасарай», «Монреаль Импакт» и «Финикс Райзинг». Подписав контракт с клубом из Финикса в апреле 2017-го года, он также стал его совладельцем.

В составе сборной форвард выступил на восьми крупных турнирах – в том числе трех чемпионатах мира и двух Кубках африканских наций, где «слоны» уступили в финалах.