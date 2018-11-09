Дрогба завершил карьеру в возрасте 40 лет

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба завершил карьеру профессионального футболиста.

Последним клубом 40-летнего игрока был американский «Финикс Райзинг», за который он выступал с апреля 2017 года. Сегодня ивуариец провел свой последний матч, в котором «Финикс» уступил «Луисвилл Сити» (0:1) в финале плей-офф ЮСЛ [вторая по силе североамериканская лига].

В своей карьере Дрогба выступал за «Ле Ман», «Генгам», «Марсель», «Челси», «Галатасарай», «Шанхай Шэньхуа» и «Монреаль Импакт». Форвард – четырехкратный чемпион АПЛ, четырехкратный победитель Кубка Англии, победитель Лиги чемпионов, чемпион Турции, дважды финалист Кубка африканских наций.

За сборную Кот-д’Ивуара провел 104 матча и забил 65 голов.