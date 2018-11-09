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    Дрогба завершил карьеру в возрасте 40 лет

    Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба завершил карьеру профессионального футболиста.

    Последним клубом 40-летнего игрока был американский «Финикс Райзинг», за который он выступал с апреля 2017 года. Сегодня ивуариец провел свой последний матч, в котором «Финикс» уступил «Луисвилл Сити» (0:1) в финале плей-офф ЮСЛ [вторая по силе североамериканская лига].

    В своей карьере Дрогба выступал за «Ле Ман», «Генгам», «Марсель», «Челси», «Галатасарай», «Шанхай Шэньхуа» и «Монреаль Импакт». Форвард – четырехкратный чемпион АПЛ, четырехкратный победитель Кубка Англии, победитель Лиги чемпионов, чемпион Турции, дважды финалист Кубка африканских наций.

    За сборную Кот-д’Ивуара провел 104 матча и забил 65 голов.

    Источник: Sky Sports

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    09.11.2018 12:19
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 9 ноября 2018, 18:31

      По такому поводу можно было, если не статья забахать, то хоть фотку прикрутить в тексту.

      1
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 9 ноября 2018, 17:33

      Один из величайших игроков современности,вот у кого надо учиться.

      3
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      Рейтинг: +1970

      Romio-xxx 9 ноября 2018, 16:27

      Красавчик!!!!Переходи в Челси тренером нападающих!!!!Это будет моей мечтой!!!Лемпард-полузащитников и Терри-защитников!!!!Великая тройка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 ноября 2018, 16:23

      У Дидье была славная футбольная карьера которой можно гордиться !

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 9 ноября 2018, 15:28

      Пора переходить на тренерскую работу Дидье.

      6
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      Рейтинг: +2024

      DMитрий 9 ноября 2018, 15:24

      Завершил, чтобы начать заново в Китае!

      0
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 9 ноября 2018, 14:04

      один из лучших футболистов за последние 10 лет! легенда Челси!

      2
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      Рейтинг: +899

      talgatnurzhanov2006 9 ноября 2018, 13:55

      легенда

      3
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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 9 ноября 2018, 13:20

      Зверь..

      3
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 9 ноября 2018, 13:12

      респект

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