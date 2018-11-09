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    Орлов: «Игра с «Бордо» не понравилась. Хочется видеть совсем другой «Зенит»

    Комментатор Геннадий Орлов высказал точку зрения о ничьей «Зенита» с «Бордо» (1:1) в матче четвертого тура Лиги Европы. Он отметил, что ему не понравилось то, как действовали петербуржцы.

    «Игра в пять защитников «Зенита»? Каждый тренер перед игрой думает, кто у него готов играть. Игра в пять защитников получилась спонтанной потому, что у «Зенита» нет других игроков. Не было Ивановича, появился Анюков, который, кстати, хорошо сыграл в первом тайме. Такая схема защитников не наигрывалась. Схема в пять защитников может быть больше и атакующей, смотря какие футболисты играют в обороне. Для меня такая схема была необходимостью тренерской мысли, исходя из того, кто здоров.

    Понравилась ли мне игра? Конечно не понравилась, хочется видеть совсем другой «Зенит». Но под прессингом «Бордо», который умело прессинговал и атаковал, местами владел инициативой, мы видели, что Набиуллин и Ерохин не совсем справлялись. Кстати, мало кто знает, но Ерохин не совсем здоров. Точных передач вообще не было между друг другом, но зато Паредес выделяется и играет на своем уровне. Играет он хорошо, замечание одно – много карточек получает и пропускает игры. Сезон Паредес хорошо проводит.

    Следующий матч у «Зенита» с ЦСКА, поэтому дали передохнуть Дзюбе и Ивановичу. Семак правильно делает, все-таки сверхзадача – это чемпионат России», – сказал Орлов.

    После четырех туров Лиги Европы «Зенит» набрал восемь очков и возглавляет турнирную таблицу группы С, опережая «Славию» на один балл.

    Источник: Sport24

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    09.11.2018 16:44
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 ноября 2018, 19:41

      Маргелла ты где давай твои мысли по поводу игры генка уже всё сказал

      4
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      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 9 ноября 2018, 19:37

      К сожалению, приходится констатировать тот факт, что Семаку не удается выстроить внятную игру во всех линиях. Пока играют - кто в лес, а кто по дрова. Похоже, это результат резкого пополнения команды разномастными игроками с разной футбольной школой и разными приоритетами. Кто-то хочет показать себя и двигаться дальше, а кто-то - лишь срубить бабла. Остается только надеяться на то, что Семак сможет подчистить состав и слепить что-то цельное.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4095

      Kollljan 9 ноября 2018, 19:25

      Вот я смотрел две игры: Спартака и Зенита. Так вот, несмотря на выигрыш Спартака, игра Зенита солиднее.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 9 ноября 2018, 18:52

      Игра Семака у Бердыевым и работа в сборной с Капело сказывается, но Семак молодец. Правильно , что даёт отдыхать ключевым футболистам, а уровень др. оставляет желать лучшего конечно. Жду усиления Зенита зимой под плей оф ЛЕ и чемпионскую концовку РПЛ..с прицелом на ЛЧ.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 ноября 2018, 18:49

      Для того, чтобы команда показывала интересную качественную игру и результаты в ней должны быть игроки другого уровня. Надо избавляться от "пассажиров" и "лавочников" и в ТО покупать более мастеровитых футболистов.

      3
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 9 ноября 2018, 18:09

      Зенит уже 2 месяца никакой..... Смотреть противно.....

      3
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      ...
      Рейтинг: +5930

      Павелий > qwera 1969 9 ноября 2018, 21:42

      Как по мне, так гораздо дольше.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 ноября 2018, 17:20

      Много ты увидишь с Напипулиным на краю и ЗаБолотом в нападении. Были бы все уровня Кузи и Дзюбы, тогда бы говорил.

      0
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 9 ноября 2018, 16:54

      Стишком уж часто в этом году игра российского клуба не впечатляет.
      Печально, но факт ((

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > bzfar 9 ноября 2018, 17:21

      Зато результат дает.

      0
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