Орлов: «Игра с «Бордо» не понравилась. Хочется видеть совсем другой «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов высказал точку зрения о ничьей «Зенита» с «Бордо» (1:1) в матче четвертого тура Лиги Европы. Он отметил, что ему не понравилось то, как действовали петербуржцы.

«Игра в пять защитников «Зенита»? Каждый тренер перед игрой думает, кто у него готов играть. Игра в пять защитников получилась спонтанной потому, что у «Зенита» нет других игроков. Не было Ивановича, появился Анюков, который, кстати, хорошо сыграл в первом тайме. Такая схема защитников не наигрывалась. Схема в пять защитников может быть больше и атакующей, смотря какие футболисты играют в обороне. Для меня такая схема была необходимостью тренерской мысли, исходя из того, кто здоров.

Понравилась ли мне игра? Конечно не понравилась, хочется видеть совсем другой «Зенит». Но под прессингом «Бордо», который умело прессинговал и атаковал, местами владел инициативой, мы видели, что Набиуллин и Ерохин не совсем справлялись. Кстати, мало кто знает, но Ерохин не совсем здоров. Точных передач вообще не было между друг другом, но зато Паредес выделяется и играет на своем уровне. Играет он хорошо, замечание одно – много карточек получает и пропускает игры. Сезон Паредес хорошо проводит.

Следующий матч у «Зенита» с ЦСКА, поэтому дали передохнуть Дзюбе и Ивановичу. Семак правильно делает, все-таки сверхзадача – это чемпионат России», – сказал Орлов.

После четырех туров Лиги Европы «Зенит» набрал восемь очков и возглавляет турнирную таблицу группы С, опережая «Славию» на один балл.