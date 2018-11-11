РПЛ. ЦСКА и «Зенит» закроют 14-й тур

короче, фу все куплено, я ухожу((((((((((((((((((((((((((((((((
Сегодня, 11 ноября, 14-й тур РПЛ продолжится четырьмя матчами.
В первой встрече дня «Спартак» в гостях проиграл «Уфе» (0:2). «Краснодар» дома разгромил «Енисей» (3:0).
Позднее в Казани «Рубин» и «Локомотив» сыграли вничью (0:0).
Закроет 14-й тур игра на «ВЭБ-Арене», где ЦСКА встретится с «Зенитом».
РПЛ. 14-й тур
ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)
11 ноября, 19:00 по московскому времени
Краснодар – Енисей (Красноярск) – 3:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Газинский, 60; 2:0 – Классон, 70; 3:0 – Каборе, 85.
Рубин (Казань) – Локомотив (Москва) – 0:0
Уфа – Спартак (Москва) – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Сысуев, 75; 2:0 – Бизяк, 90+2.
Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва) – 0:0
Крылья Советов (Самара) – Ахмат (Грозный) – 1:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Раванелли, 64; 1:1 – Канунников, 69; 1:2 – Иванов, 81.
Арсенал (Тула) – Анжи (Махачкала) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Ткачев, 25; 2:0 – Бакаев, 63.
Урал (Екатеринбург) – Оренбург – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Димитров, 31; 2:0 – Димитров, 86; 2:1 – Бегич, 89.