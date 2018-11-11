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    РПЛ. ЦСКА и «Зенит» закроют 14-й тур

    Сегодня, 11 ноября, 14-й тур РПЛ продолжится четырьмя матчами.

    В первой встрече дня «Спартак» в гостях проиграл «Уфе» (0:2). «Краснодар» дома разгромил «Енисей» (3:0).

    Позднее в Казани «Рубин» и «Локомотив» сыграли вничью (0:0).

    Закроет 14-й тур игра на «ВЭБ-Арене», где ЦСКА встретится с «Зенитом».

    РПЛ. 14-й тур

    ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)

    11 ноября, 19:00 по московскому времени

    Краснодар – Енисей (Красноярск) – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Газинский, 60; 2:0 – Классон, 70; 3:0 – Каборе, 85.

    Рубин (Казань) – Локомотив (Москва) – 0:0

    Уфа – Спартак (Москва) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Сысуев, 75; 2:0 – Бизяк, 90+2.

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва) – 0:0

    Крылья Советов (Самара) – Ахмат (Грозный) – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Раванелли, 64; 1:1 – Канунников, 69; 1:2 – Иванов, 81.

    Арсенал (Тула) – Анжи (Махачкала) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ткачев, 25; 2:0 – Бакаев, 63.

    Урал (Екатеринбург) – Оренбург – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Димитров, 31; 2:0 – Димитров, 86; 2:1 – Бегич, 89.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.11.2018 18:30
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +370

      GrizzlyD 11 ноября 2018, 19:28

      короче, фу все куплено, я ухожу((((((((((((((((((((((((((((((((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      GrizzlyD 11 ноября 2018, 19:27

      нашел матч на live tv через инет, ***** каждую минуту зависает, хотя скорость у меня очень хорошая

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1126

      richi 11 ноября 2018, 19:14

      Грузинская питерасина не дает смотреть футбол. Типа, на этом же денег не заработать - смотрите баскетбол. Мало своим очком зарабатывает, подстилка...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      GrizzlyD 11 ноября 2018, 19:04

      какого вы не показываете цска зенит на бесплатном канале....х......

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1484

      balam > GrizzlyD 11 ноября 2018, 19:22

      она же сказала-только самые важные матчи.вот и смотри. неправильно это. а в деревне куда подписаться можно?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 11 ноября 2018, 18:34

      За коней

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 ноября 2018, 16:24

      Не «Спартак» проиграл «Уфе», а Уфа выигрыла, причем без шансов для к-б.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 11 ноября 2018, 14:16

      ЦСКА удачи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4951

      polt 11 ноября 2018, 13:53

      Все на МАТЧ ТВ!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 11 ноября 2018, 13:12

      ВООБЩЕ ПЕРЕСТАЛИ ПОКАЗЫВАТЬ ФУТБОЛ ПО ТВ СТАЛИ ПОЧТИ ВСЕ МАТЧИ ПО ПЛАТНЫМ КАНАЛАМ ПОКАЗЫВАТЬ ЧТО ВЛАСТЬ ЧТО ЭТИ У НИХ ТОЛЬКО БАБЛО В ГЛАЗАХ СВЕТИТЬСЯ ЧТО ОДНИ ЧТО ДРУГИЕ ТОЛЬКО БЫ НАРОД ОБОДРАТЬ

      6
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      ...
      Рейтинг: +1287

      Sky Spartak > SEREGA 64 11 ноября 2018, 13:25

      не понимаю,тебе жалко 300 рублей,что ли за свои кайфушки ??!?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Sky Spartak 11 ноября 2018, 16:25

      230 р. кажись.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 > Sky Spartak 11 ноября 2018, 16:52

      Правильно говорит человек!Почему я или кто то должен платить за такой уровень футбола бабки,и это не взирая на клубные пристрастия!!!Такое (зрелище) должно быть в бесплатном формате.

      4
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      ...
      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru > Sky Spartak 11 ноября 2018, 18:29

      ...мне очень жалко,с моей то пенсией.Очень жалко.

      3
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      Рейтинг: +41

      Dark_13 11 ноября 2018, 13:00

      Краснодар победит, а остальные ничейные исходы

      0
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