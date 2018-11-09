Попов: «Пропустили три? Главное – забили на один больше»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов сравнил два матча с «Рейнджерс» в Лиге Европы.

«Матч в Глазго был более тактическим, с небольшим количеством моментов. И мы, и соперник играли от обороны. Сегодня обе команды побежали вперед, поэтому футбол получился таким открытым. Мы и первый тайм провели агрессивно, но после этого еще прибавили в агрессии, чуть-чуть поменяли настрой.

Пропустили три? Если честно, всегда буду доволен, если мы пропустим четыре мяча, но забьем на один больше. К тому же в обороне играют не только защитники, вся команда должна им помогать.

Впереди два матча. Надо обязательно побеждать дома «Рапид», а потом брать очки в игре с «Вильяареалом», – сказал Попов.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» – «Рейнджерс» завершился со счетом 4:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Российский клуб после четырех игр идет на второй строчке турнирной таблицы группы G с пятью очками. «Рейнджерс» идет следом с таким же количеством очков.

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