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    Попов: «Пропустили три? Главное – забили на один больше»

    Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов сравнил два матча с «Рейнджерс» в Лиге Европы.

    «Матч в Глазго был более тактическим, с небольшим количеством моментов. И мы, и соперник играли от обороны. Сегодня обе команды побежали вперед, поэтому футбол получился таким открытым. Мы и первый тайм провели агрессивно, но после этого еще прибавили в агрессии, чуть-чуть поменяли настрой.

    Пропустили три? Если честно, всегда буду доволен, если мы пропустим четыре мяча, но забьем на один больше. К тому же в обороне играют не только защитники, вся команда должна им помогать.

    Впереди два матча. Надо обязательно побеждать дома «Рапид», а потом брать очки в игре с «Вильяареалом», – сказал Попов.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» – «Рейнджерс» завершился со счетом 4:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Российский клуб после четырех игр идет на второй строчке турнирной таблицы группы G с пятью очками. «Рейнджерс» идет следом с таким же количеством очков.

    «Спартак» устроил красивое шоу! Но проблемы остаются

    Источник: УЕФА

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    09.11.2018 06:05
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 9 ноября 2018, 12:23

      Всегда бы так Ивелин.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +883

      Spartak №1 9 ноября 2018, 10:28

      Ивелин отыграл на 5 с плюсом. Молодец

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 ноября 2018, 08:25

      На один больше себе забили шотландцы...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2744

      a_who 9 ноября 2018, 07:47

      Золотые слова Ивелин !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5679

      Дядя Серёжа 9 ноября 2018, 07:37

      Идеология чемпиона.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 9 ноября 2018, 07:17

      это, увы, не панацея. Но Попов был одним из лучших вчера

      3
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      ...
      Рейтинг: +844

      lejnin > piligrim1986 9 ноября 2018, 10:35

      Да, случаются у него озарения, жаль только, что весьма не стабильно озаряется

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > lejnin 9 ноября 2018, 10:52

      что есть, то есть

      2
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      Рейтинг: +5679

      Дядя Серёжа > lejnin 9 ноября 2018, 12:15

      Заря,заря,заря,
      Алая заря...
      (Любэ)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 9 ноября 2018, 06:22

      Ивелин, я против твоей филиософии ни чего не имею, но смею напомнить, что времена бразильцев со схожим стилем, давно ушли.У каждой мало мальски уважающей себя команды, какая ни какая игра в обороне выставлена.Исключение составляет Спартак.То что вы вчера творили на поле, на последнем рубеже и подступах к нему, называется одним словом - мрак.Так играть нельзя.Куда делось то, чему учил Вас мистер?

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