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    Рианчо: «Могу только поаплодировать ребятам за проделанные усилия»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо признался, что доволен результатом матча группового этапа Лиги Европы с «Рейнджерс» (4:3).

    Красно-белые набрали пять очков и делят второе место в группе G с шотландской командой.

    «Сегодня нам нужна была только победа. И игра была очень важна, и ребята были отлично настроены, бились за каждый мяч. Эта игра была более жесткой, чем может показаться со стороны. Нам нужно было три раза отыгрываться. Могу только поаплодировать ребятам за проделанные усилия. И абсолютно доволен результатом. Изначально задача на матч было играть как можно выше, прессинговать вверху. И когда наша команда была с мячом, играть через пас, разыгрывать атаки.

    Я считаю, что в первом тайме у нас были очень хорошие моменты. Но и были вещи, которые нужно улучшать. Самое главное – «Спартак» сохранил шансы на выход из группы. Всегда рано или поздно выходит солнце. Для меня эта победа очень важна. Потому победу хотел посвятить отцу, который недавно ушел из жизни. Думаю, он сегодня был бы горд за меня», – сказал Рианчо.

    «Спартак» устроил красивое шоу! Но проблемы остаются

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.11.2018 23:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 9 ноября 2018, 11:47

      Пожалуй эта победа его уже не спасет.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 9 ноября 2018, 06:18

      Очередной бред от дона Рианчо.В победе команды нет вообще ни какой тренерской мысли.Команды по полю передвигались хаотично.Если у шотландцев временами проскальзывали комбинации, то у нас упор был сделан на индивидуальное мастерство.Ну да ладно, победили и хрен с ним.Надеюсь что этого клоуна скоро из команды попросят.За столь короткий промеждуток времени расстроить всю структуру игры, что выстраивал Массимо, уму не постижимо.Его нововведения только в нападении своих плодов не дали и слава богу.Так что на выход дон Рианчо.На выход.

      1
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      Рейтинг: +422

      TRELL 9 ноября 2018, 01:19

      Бред! Повезло... Оборона дыра. 4 удара-4 гола(один,вне игры,конечно)
      Это игра называется,дам-с...
      Интересно,а что будет дальше м этим цирком?)))

      0
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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 9 ноября 2018, 00:04

      С победой!!! Так хочется, чтобы быстрее ушла вся эта муть.

      7
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      Рейтинг: +5072

      Т34 9 ноября 2018, 00:03

      Кроме аплодисментов, ты не на что не годишься. Сегодня в этом еще раз убедились

      3
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      Рейтинг: +966

      Харченко 9 ноября 2018, 00:01

      Аплодисменты заслужили игроки, но не тренер.

      1
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