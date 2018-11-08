Рианчо: «Могу только поаплодировать ребятам за проделанные усилия»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо признался, что доволен результатом матча группового этапа Лиги Европы с «Рейнджерс» (4:3).

Красно-белые набрали пять очков и делят второе место в группе G с шотландской командой.

«Сегодня нам нужна была только победа. И игра была очень важна, и ребята были отлично настроены, бились за каждый мяч. Эта игра была более жесткой, чем может показаться со стороны. Нам нужно было три раза отыгрываться. Могу только поаплодировать ребятам за проделанные усилия. И абсолютно доволен результатом. Изначально задача на матч было играть как можно выше, прессинговать вверху. И когда наша команда была с мячом, играть через пас, разыгрывать атаки.

Я считаю, что в первом тайме у нас были очень хорошие моменты. Но и были вещи, которые нужно улучшать. Самое главное – «Спартак» сохранил шансы на выход из группы. Всегда рано или поздно выходит солнце. Для меня эта победа очень важна. Потому победу хотел посвятить отцу, который недавно ушел из жизни. Думаю, он сегодня был бы горд за меня», – сказал Рианчо.

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