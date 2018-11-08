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    Боккетти: «Один из самых красивых матчей в моей карьере. Эта победа для Карреры»

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти поделился впечатлениями от победы над «Рейнджерс» (4:3) в матче группового этапа Лиги Европы. Красно-белые трижды уступали по ходу этой встречи.

    «Рады победить после стольких поражений. Это подарок для болельщиков.

    Сегодня была хорошая игра, создали много моментов. Это один из самых красивых матчей в моей карьере. Жаль, что я попал в перекладину во втором тайме, но забили другие.

    Желаю Каррере удачи и успехов в будущем. Он оставил хорошую память. Эта победа и для него тоже. Без проблем поехал бы проводить, если бы смог. 100 процентов, сегодня Массимо желал нам успеха.

    Делаем, что просит Рианчо. Пытаемся играть в футбол», – заявил Боккетти.

    «Спартак» устроил красивое шоу! Но проблемы остаются

    Источник: Sport24

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    08.11.2018 23:25
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 9 ноября 2018, 11:29

      Все верно сказал. Поддержу.

      2
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      Рейтинг: +9770

      САДЫЧОК 9 ноября 2018, 09:52

      Молодец Боккетти!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 9 ноября 2018, 06:39

      Чисто командная победа.Заслуги Рианчо в этом матче только то, что он стоял на тренерской площадке и наблюдал за развитием ситуции.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33633

      oyabun > Мары 9 ноября 2018, 08:52

      Я бы даже сказал, победа вопреки экспериментам Рианчо. То у него команда выходит на поле совсем без нападения, то без защиты (Джикия) как вчера. Три пропущенных гола считаю на его совести.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > oyabun 9 ноября 2018, 09:21

      Сто процентов.
      Думаю точто так же.

      1
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      Рейтинг: +41

      thereddog 9 ноября 2018, 06:13

      это как раз тот случай, когда побеждали солдаты, а что делал офицерский состав, вообще не понятно. и чем занимался "тактический гик"? видно "багаж аленичева" сработал опять )))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 9 ноября 2018, 05:39

      Молодец Сальваторе!Правильные добрые слова!Теперь не терять настроя нужно браться за дело и наверстывать упущенное.Успеха!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +200

      Stilgray 8 ноября 2018, 23:58

      Молодец боккетти

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 8 ноября 2018, 23:52

      Делаем, что просит Рианчо. Пытаемся играть в футбол
      ---------------------------------------------------------------------------
      При Каррере играли в футбол. При Рианчо - пытаются.)))

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +966

      Харченко 8 ноября 2018, 23:43

      Хорошо сказал.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +10666

      ivany4 8 ноября 2018, 23:40

      Давай, продолжай.
      Попытка не пытка!
      Сколько же тренеров Бока пережил, 4 или 5??

      4
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      Рейтинг: +33633

      oyabun 8 ноября 2018, 23:38

      Парни, продолжайте побеждать и дальше. И для Карреры и для нас, болельщиков.

      13
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