Боккетти: «Один из самых красивых матчей в моей карьере. Эта победа для Карреры»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти поделился впечатлениями от победы над «Рейнджерс» (4:3) в матче группового этапа Лиги Европы. Красно-белые трижды уступали по ходу этой встречи.

«Рады победить после стольких поражений. Это подарок для болельщиков.

Сегодня была хорошая игра, создали много моментов. Это один из самых красивых матчей в моей карьере. Жаль, что я попал в перекладину во втором тайме, но забили другие.

Желаю Каррере удачи и успехов в будущем. Он оставил хорошую память. Эта победа и для него тоже. Без проблем поехал бы проводить, если бы смог. 100 процентов, сегодня Массимо желал нам успеха.

Делаем, что просит Рианчо. Пытаемся играть в футбол», – заявил Боккетти.

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