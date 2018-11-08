Лига Европы. «Спартак», проигрывая в счете, победил «Рейнджерс»; в матче забито семь голов

Семь голов забито в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Рейнджерс». Гости три раза вели в счете, но удержать преимущество не сумели.

Победный гол у россиян забил Софьян Ханни. Благодаря трем очкам москвичи покинули последнюю строчку в квартете.

Лига Европы. Группа G. 4-й тур

Спартак (Россия) – Рейнджерс (Шотландия) – 4:3 (2:3) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Еременко, 5 (в свои ворота); 1:1 – Мельгарехо, 22; 1:2 – Кандеяш, 27; 2:2 – Голдсон, 35 (в свои ворота); 2:3 – Миддлтон, 41; 3:3 – Адриано, 58; 4:3 – Ханни, 59.

«Спартак»: Максименко, Боккетти, Кутепов, Рассказов, Мельгарехо, Зобнин, Фернандо, Ханни, Попов (Тимофеев, 71), Р. Ерeменко (Глушаков, 60), Адриано (Зе Луиш, 81).

«Рейнджерс»: Макгрегор, Тавернье, Флэнаган (Халидэй, 82), Катич, Годсон, Эрфилд, Эджария (Маколи, 90+4), Л. Кулибали (Грезда, 82), Миддлтон, Морелос, Кандеяш.

Предупреждения: Попов, 15; Рассказов, 29; Фернандо, 30; Боккетти, 63; Мельгарехо, 77 – Кулибали, 34; Морелос, 78.

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