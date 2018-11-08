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    Лига Европы. «Спартак», проигрывая в счете, победил «Рейнджерс»; в матче забито семь голов

    Семь голов забито в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Рейнджерс». Гости три раза вели в счете, но удержать преимущество не сумели.

    Победный гол у россиян забил Софьян Ханни. Благодаря трем очкам москвичи покинули последнюю строчку в квартете.

    Лига Европы. Группа G. 4-й тур

    Спартак (Россия) – Рейнджерс (Шотландия) – 4:3 (2:3) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Еременко, 5 (в свои ворота); 1:1 – Мельгарехо, 22; 1:2 – Кандеяш, 27; 2:2 – Голдсон, 35 (в свои ворота); 2:3 – Миддлтон, 41; 3:3 – Адриано, 58; 4:3 – Ханни, 59.

    «Спартак»: Максименко, Боккетти, Кутепов, Рассказов, Мельгарехо, Зобнин, Фернандо, Ханни, Попов (Тимофеев, 71), Р. Ерeменко (Глушаков, 60), Адриано (Зе Луиш, 81).

    «Рейнджерс»: Макгрегор, Тавернье, Флэнаган (Халидэй, 82), Катич, Годсон, Эрфилд, Эджария (Маколи, 90+4), Л. Кулибали (Грезда, 82), Миддлтон, Морелос, Кандеяш.

    Предупреждения: Попов, 15; Рассказов, 29; Фернандо, 30; Боккетти, 63; Мельгарехо, 77 – Кулибали, 34; Морелос, 78.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.11.2018 22:49
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    Комментарии163
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      Рейтинг: +60

      Вар Яг 9 ноября 2018, 22:30

      Впервые привёл сына на стадион.
      Охрипли оба, но довольны пусть не игрой, а настроем.
      Верю в лучший времена.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +199

      MOBI 9 ноября 2018, 12:15

      Красавы! воледольная игра была

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 9 ноября 2018, 10:43

      С победой всех болельщиков Спартака! Брака много ,особенно в обороне. Главное проявили волю к победе.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 9 ноября 2018, 10:19

      поразило то с какой легкостью Спартак пропускает. И ии Максименко вроде был на мандраже. все что летало - залетало. Опорная зона это вообще капец. но порадовал настрой на игру.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      Рамир Невский 9 ноября 2018, 08:28

      "Спартак" красавчики! Боролись до упора и вырвали таки победу!

      7
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      Рейтинг: +26844

      slavutiq70 9 ноября 2018, 07:32

      Надеюсь на выздоровление больного...вроде начал подавать признаки жизни....

      6
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 9 ноября 2018, 07:28

      Наконец Спартак заиграл в ЛЕ!

      2
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      Рейтинг: +6346

      Добрый Бобер 9 ноября 2018, 07:24

      ЙУ-У-ХУ!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen 9 ноября 2018, 07:21

      Столько радости, как будто трофей ЛЕ выиграли

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 9 ноября 2018, 07:18

      Молодцы!!
      7 голов!!! Вау! жаль проспал такой матч(((

      2
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