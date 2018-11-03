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    АПЛ. «Лестер» в первом матче после смерти владельца обыграл «Кардифф», «Ньюкасл» впервые победил и другие результаты

    Завершились матчи 11 тура АПЛ. «Лестер» провел первую игру после гибели владельца клуба, который разбился в результате неполадок с личным вертолетом. Команда Клода Пюэля победила выходца из Чемпионшипа.

    «Ньюкасл» одержал первую победу в сезоне. Единственный гол у черно-белых забил Айосе Перес. Коллектив Рафаэля Бенитеса покинул зону вылета.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 11-й тур

    Вест Хэм – Бернли – 4:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Арнаутович, 10; 1:1 – Гудмундссон, 45; 2:1 – Андерсон, 68; 2:2 – Вуд, 77; 3:2 – Андерсон, 84; 4:2 – Чичарито, 90+2.

    Кардифф – Лестер – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Грей, 55.

    Ньюкасл – Уотфорд – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Перес, 65.

    Эвертон – Брайтон – 3:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Ришарлисон, 26; 1:1 – Данк, 33; 2:1 – Коулмен, 50; 3:1 – Ришарлисон, 77.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.11.2018 19:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 ноября 2018, 20:58

      Ришарлисон в составе "ирисок" начинает оправдывать ожидания селекционеров, как возможно и заплаченные за него деньги. Удачи молодому таланту !

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