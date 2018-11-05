Завершился 13-й тур РПЛ. «Спартак» проиграл «Уралу», «Анжи» покинул зону вылета

Енисей решил отдохнуть...
В понедельник, 5 ноября, в рамках 13-го тура российской Премьер-лиги прошли три матча.
«Оренбург» дома победил «Рубин» (1:0). «Уфа» на своем поле уступила «Крыльям Советов» (1:2). В последнем матче понедельника встретились «Анжи» и «Енисей» (2:1).
Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур
Анжи (Махачкала) – Енисей (Красноярск)
Голы: 1:0 – Понсе (с пенальти), 35; 1:1 – Саркисов, 53; 2:1 – Понсе (с пенальти), 57.
Оренбург – Рубин (Казань) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Сутормин, 57 (с пенальти).
Уфа – Крылья Советов (Самара) – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Самарджич, 18; 1:1 – Сысуев, 68; 1:2 – Яковлев, 90+1.
Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Димитров, 29; 1:1 – Адриано, 74; 1:2 – Панюков, 76.
Краснодар – Ростов – 2:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Шомуродов, 6; 1:1 – Ари, 16; 2:1 – Ари, 72; 2:2 – Ингасон, 81.
Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Маркизио, 32 (с пенальти).
Локомотив (Москва) – Арсенал (Тула) – 3:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Хеведес, 26; 1:1 – Беляев, 35; 2:1 – Ан. Миранчук, 70; 3:1 – Ан. Миранчук, 74.
Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:0