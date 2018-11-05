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    Завершился 13-й тур РПЛ. «Спартак» проиграл «Уралу», «Анжи» покинул зону вылета

    В понедельник, 5 ноября, в рамках 13-го тура российской Премьер-лиги прошли три матча.

    «Оренбург» дома победил «Рубин» (1:0). «Уфа» на своем поле уступила «Крыльям Советов» (1:2). В последнем матче понедельника встретились «Анжи» и «Енисей» (2:1).

    Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

    Анжи (Махачкала) – Енисей (Красноярск)

    Голы: 1:0 – Понсе (с пенальти), 35; 1:1 – Саркисов, 53; 2:1 – Понсе (с пенальти), 57.

    Оренбург – Рубин (Казань) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Сутормин, 57 (с пенальти).

    Уфа – Крылья Советов (Самара) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Самарджич, 18; 1:1 – Сысуев, 68; 1:2 – Яковлев, 90+1.

    Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Димитров, 29; 1:1 – Адриано, 74; 1:2 – Панюков, 76.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Краснодар – Ростов – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Шомуродов, 6; 1:1 – Ари, 16; 2:1 – Ари, 72; 2:2 – Ингасон, 81.

    Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Маркизио, 32 (с пенальти).

    Текстовая онлайн-трансляция

    Локомотив (Москва) – Арсенал (Тула) – 3:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Хеведес, 26; 1:1 – Беляев, 35; 2:1 – Ан. Миранчук, 70; 3:1 – Ан. Миранчук, 74.

    Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:0

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.11.2018 20:58
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    Комментарии84
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      Рейтинг: +8937

      GoLenaStop 7 ноября 2018, 18:22

      Енисей решил отдохнуть...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16625

      афоня72 6 ноября 2018, 10:39

      Крылышки после прихода Божовича здорово прибавил в агрессии!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +209

      Горький565 6 ноября 2018, 00:37

      Кто же сможет заменить Карреру и главное КОГДА ?????

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 6 ноября 2018, 00:00

      2 мутных пенальти подарили Онжи.... Енисей был лучше!!!!!

      Крылышки отлично сыграли !!! Рубин это пздц какой то , задолбал Бердыевский автобус....в атаке полный ноль

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 5 ноября 2018, 23:12

      - Ты куда, «Енисей»? Шансов нет на трофей?
      - Похоже, я лечу прямо в ж..у.

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > cska-62 6 ноября 2018, 18:26

      Поработай над рифмой.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > александр п 6 ноября 2018, 23:54

      Это старая присказка про Одиссея и Пенелопу. Не моя.

      - Ты куда, Одиссей? От жены, от детей?
      - Пошла бы ты домой, Пенелопа!

      P.S. Все претензии к автору. У меня лишь ремейк на злобу дня.

      1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 5 ноября 2018, 19:15

      Яковлев молодец! КС с победой!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +5693

      _Marqella_ 5 ноября 2018, 18:39

      КС с тяжёлой победой !!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 5 ноября 2018, 16:39

      Оренбург с победой!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 5 ноября 2018, 00:07

      Отличная игра, молодцы и Ростов, и Краснодар!!

      1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 4 ноября 2018, 20:00

      Результат как по заказу для ЛОКО!!!

      2
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