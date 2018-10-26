Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Маммана провел против «Бордо» первый полный матч в сезоне за «Зенит»

    Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана впервые в сезоне провел полный матч на поле. Случилось это в игре третьего тура группового этапа Лиги Европы с «Бордо».

    «Я отыграл 90 минут первый раз в сезоне, и, конечно, этот момент возвращения был волнительным. Меня переполняли самые разные чувства. Перед выходом на поле я довольно сильно нервничал. Это все равно что первый раз выйти на поле. Тем не менее мы победили, и я рад этому. А также тому, что все 90 минут находился на поле.

    Я всегда стараюсь показывать себя в лучшем свете и выдавать все лучшее. Понимаю, что мне еще предстоит сделать много шагов вперед и улучшать свою игру дальше. Сейчас важно заручиться уверенностью в себе, и с каждым матчем моя игровая форма будет лучше.

    В нашей команде очень велико доверие друг к другу, потому что у нас собраны очень хорошие игроки. У нас прекрасные тренерский штаб и главный тренер. Все это приводит к тому, что у нас огромное желание победить. Семак заряжает нас энергией на каждый матч. Независимо от обстоятельств мы всегда выходим на поле и играем с верой в то, что можем победить», – сказал Маммана.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» – «Бордо» завершился со счетом 2:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Россияне возглавляют группу С, набрав 7 очков. Французский клуб идет последним с нулем очков.

    Дзюба не забил пенальти удивительному вратарю

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.10.2018 09:47
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 октября 2018, 21:09

      Когда его подписывали, говорил, что это будет лучший ЦЗ в РФПЛ, остаюсь при этом мнении и для сегодняшнего РПЛ. Наберет функционала и необходимой игровой кондиции, и в низу ему равных не будет. В игре на втором этаже не достаёт роста для ЦЗ и прыгучести. Если бы у Семака был непререкаемый авторитет в клубе, а митрофанушки были там где им и положено быть,то Карпов и Скроботов наигрывались на позиции ЦЗ на длинную перспективу. И многих кто сейчас играет в команде и близко бы там не было, как и самих митрофанушек в руководстве клуба.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 26 октября 2018, 16:42

      Это резкое усиление атакующего потенциала,Иванович теперь играть может латераля,а впереди он хорош,ещё за Локо голы забивал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2403

      baden69 26 октября 2018, 13:33

      Будем надеяться, что с каждой игрой будешь прибавлять! Удачи и без травм!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      ДВС 26 октября 2018, 10:57

      Уже хорошо, что выздоровел. Теперь нужно набирать форму срочно. Если бы вчера пришлось менять защитника, то Семаку пришлось бы изобретать нестандартное решение.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 октября 2018, 10:38

      Молодец, неплохо сыграл, но надо еще форму набирать. Жаль Ригони в аренду сдали! Пригодился бы сейчас.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > prezent2017 26 октября 2018, 16:40

      Правильно сдали,пусть получает игровую практику,и кто ж знал ,что Кокорина закроют.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 26 октября 2018, 10:26

      Пока он не вышел на свой уровень.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11