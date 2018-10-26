Маммана провел против «Бордо» первый полный матч в сезоне за «Зенит»

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана впервые в сезоне провел полный матч на поле. Случилось это в игре третьего тура группового этапа Лиги Европы с «Бордо».

«Я отыграл 90 минут первый раз в сезоне, и, конечно, этот момент возвращения был волнительным. Меня переполняли самые разные чувства. Перед выходом на поле я довольно сильно нервничал. Это все равно что первый раз выйти на поле. Тем не менее мы победили, и я рад этому. А также тому, что все 90 минут находился на поле.

Я всегда стараюсь показывать себя в лучшем свете и выдавать все лучшее. Понимаю, что мне еще предстоит сделать много шагов вперед и улучшать свою игру дальше. Сейчас важно заручиться уверенностью в себе, и с каждым матчем моя игровая форма будет лучше.

В нашей команде очень велико доверие друг к другу, потому что у нас собраны очень хорошие игроки. У нас прекрасные тренерский штаб и главный тренер. Все это приводит к тому, что у нас огромное желание победить. Семак заряжает нас энергией на каждый матч. Независимо от обстоятельств мы всегда выходим на поле и играем с верой в то, что можем победить», – сказал Маммана.

Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» – «Бордо» завершился со счетом 2:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Россияне возглавляют группу С, набрав 7 очков. Французский клуб идет последним с нулем очков.

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