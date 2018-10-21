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    Завершился 11-й тур РПЛ. Вот результаты

    В воскресенье 11-й тур российской Премьер-лиги продолжился тремя матчами.

    «Динамо» на своем поле обыграло «Зенит» (1:0). «Спартак» проиграл «Арсеналу» (2:3), а «Ахмат» выиграл у «Краснодара» (1:0).

    РПЛ. 11-й тур

    Краснодар – Ахмат (Грозный) – 0:1 (0:0)

    Гол: Исмаэл, 61.

    Спартак (Москва) – Арсенал (Тула)

    Голы: 1:0 – Зе Луиш, 13; 1:1 – Ожегович, 35; 2:1 – Зе Луиш, 45+2; 2:2 – Лесовой, 48; 2:3 – Мирзов, 65.

    Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Черных, 75.

    Оренбург – Енисей (Красноярск) – 0:0

    Анжи (Махачкала) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Влашич, 31; 0:2 – Чалов, 71.

    Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Ан. Миранчук, 26; 1:1 – Ингасон, 27; 2:1 – Кверквелия, 60.

    Урал (Екатеринбург) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Панюков, 29; 1:1 – Канунников, 51.

    Уфа – Рубин (Казань) – 0:0

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.10.2018 21:03
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +936

      TAGANROG 161 RUS 25 октября 2018, 16:43

      Спартак в очередной раз удивил.

      0
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      Рейтинг: +187

      maxpav 22 октября 2018, 11:32

      Результатами 11 тура удовлетворен!!!

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 22 октября 2018, 09:22

      Между вторым и седьмым местами всего одно очко! Плотность невероятная!

      1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 22 октября 2018, 08:58

      "Чёрный день" лидеров. Вчера влетели команды с именами - Хайдук, Стяуа, Олимпиакос, Милан, Бешикташ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 21 октября 2018, 23:21

      Ох и радует же чемпионат! А одной фразой-стабильность признак мастерства! И её нет ни у одной команды РПЛ! Пофигу-сплошные ветераны или молодняк, никто абсолютно планку не держит!!!

      3
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      Рейтинг: +2087

      upiter622 21 октября 2018, 21:27

      Что происходит?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 > upiter622 22 октября 2018, 09:01

      Выравнивание класса. В начале 80-х годов, в "футбол-хоккее" была заметка о чемпионате ФРГ. Она называлась - "Взаимно торпедируя друг друга". Что-то подобное происходит и у нас.

      0
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      Рейтинг: +715

      Mario84 21 октября 2018, 21:22

      При такой убогой угре наших миллионеров, даже ДЮСШ ЦСКА чемпионат может выиграть.

      2
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      Рейтинг: +12119

      BRO_football 21 октября 2018, 21:07

      Пока что это лучший тур в РПЛ! Краснодар, Спартак, Зенит, Ростов - проиграли. ЦСКА - выиграл!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn > BRO_football 21 октября 2018, 21:13

      Плюс Локо выйграл

      4
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI > BRO_football 21 октября 2018, 21:16

      А все хотели списать нас со счетов

      1
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 21 октября 2018, 21:07

      Первые четыре команды-лидеры чемпионата проиграли, вот это интрига

      3
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 21 октября 2018, 18:57

      помнится после 4 туров кто то локо хоронил говорил что ЦСКА слаб а сейчас локо в одном очке от ЦСКА вся борьба еще впереди да и зенит обороты сбавил а Краснодар на хвост падает

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