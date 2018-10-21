Завершился 11-й тур РПЛ. Вот результаты

Спартак в очередной раз удивил.
В воскресенье 11-й тур российской Премьер-лиги продолжился тремя матчами.
«Динамо» на своем поле обыграло «Зенит» (1:0). «Спартак» проиграл «Арсеналу» (2:3), а «Ахмат» выиграл у «Краснодара» (1:0).
РПЛ. 11-й тур
Краснодар – Ахмат (Грозный) – 0:1 (0:0)
Гол: Исмаэл, 61.
Спартак (Москва) – Арсенал (Тула)
Голы: 1:0 – Зе Луиш, 13; 1:1 – Ожегович, 35; 2:1 – Зе Луиш, 45+2; 2:2 – Лесовой, 48; 2:3 – Мирзов, 65.
Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Черных, 75.
Оренбург – Енисей (Красноярск) – 0:0
Анжи (Махачкала) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Влашич, 31; 0:2 – Чалов, 71.
Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Ан. Миранчук, 26; 1:1 – Ингасон, 27; 2:1 – Кверквелия, 60.
Урал (Екатеринбург) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Панюков, 29; 1:1 – Канунников, 51.