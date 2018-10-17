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    Товарищеские матчи. Сборные Бельгии и Голландии сыграли вничью и другие результаты

    Товарищеская игра БельгияГолландия завершилась со счетом 1:1.

    В составе хозяев отличился Дрис Мертенс, за гостей забил Арно Греневельд.

    В параллельных матчах команда Дании со счетом 2:0 обыграла австрийцев, а Швеция и Словакия сыграли вничью – 1:1.

    Товарищеские матчи.

    Бельгия – Голландия – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Мертенс, 5; 1:1 – Греневельд, 27.

    Дания – Австрия – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Лерагер, 29; 2:0 – Брайтвайт, 90+3.

    Швеция – Словакия – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Гвидетти, 52; 1:1 – Руснак, 84.

    Ранее сборная Аргентины уступила в домашнем товарищеском матче бразильцам, пропустив в добавленное время.

    Источник: Бомбардир

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    17.10.2018 00:32
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