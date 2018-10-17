Товарищеские матчи. Сборные Бельгии и Голландии сыграли вничью и другие результаты

Товарищеская игра Бельгия – Голландия завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев отличился Дрис Мертенс, за гостей забил Арно Греневельд.

В параллельных матчах команда Дании со счетом 2:0 обыграла австрийцев, а Швеция и Словакия сыграли вничью – 1:1.

Товарищеские матчи.

Бельгия – Голландия – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Мертенс, 5; 1:1 – Греневельд, 27.

Дания – Австрия – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Лерагер, 29; 2:0 – Брайтвайт, 90+3.

Швеция – Словакия – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Гвидетти, 52; 1:1 – Руснак, 84.

Ранее сборная Аргентины уступила в домашнем товарищеском матче бразильцам, пропустив в добавленное время.